Nelegálni migranti sa na Slovensku nedopustili ani priestupku a nechcú tu zostať, reaguje polícia na všeobecný rozruch

Spoločné hliadky s Maďarmi

Riešenia na úrovni Únie

3.9.2023 (SITA.sk) - Policajný zbor doteraz nezaznamenal žiadny trestný čin alebo priestupok, ktorého by sa migranti na našom území dopustili.Policajné prezídium to uvádza v stanovisku s tým, že chce ubezpečiť každého spoluobčana, že sú nasadené všetky sily a prostriedky pre zabezpečenie poriadku a bezpečnosti v súvislosti s nelegálnou migráciou.Problém nelegálnej migrácie nie je podľa polície len problémom Slovenska, ale potýkajú sa s ním krajiny v celom európskom priestore. Zároveň policajný zbor požiadal občanov o strpenie.Migranti totiž podľa polície utekajú pred vojnou a putujú ďalej na západ, pričom na našom území zostať nechcú a zotrvávajú tu len na nevyhnutný čas, počas ktorého prechádzajú kontrolou v našich a európskych systémoch.„V boji s nelegálnou migráciou prijímame aj ďalšie kroky, okrem iného napríklad prezident Policajného zboru Štefan Hamran a veliteľ Celoštátneho hlavného veliteľstva polície Maďarska János Balogh vo štvrtok 31. augusta podpísali doplnené znenie Dohody medzi Prezídiom Policajného zboru Ministerstva vnútra SR a Celoštátnym hlavným veliteľstvom polície Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií," uviedla polícia.Novela tejto dohody podľa policajtov rozširuje pôsobenie spoločných hliadok oboch štátov na území Maďarska, čím sa umožní zintenzívnenie a zefektívnenie spolupráce najmä v oblasti boja proti nelegálnej migrácii prichádzajúcej na územie Maďarska a následne Slovenska zo západobalkánskej trasy.„Pre doplnenie uvádzame, že situáciu naďalej monitorujeme a podnikáme kroky aj na medzinárodnej úrovni, aby sme dostali tento problém do povedomia aj v európskom spoločenstve, pretože iba spoločnými a systematickými riešeniami v rámci celej Európskej únie je možné problém v oblasti nelegálnej migrácie riešiť,“ zdôraznil Policajný zbor.Ako sa ďalej uvádza v stanovisku policajného prezídia, pokiaľ ide o medializované informácie o ukončení služobného pomeru riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície, polícia k tomu zaujme stanovisko na budúcotýždňovej tlačovej konferencii.