Do ruskej armády sa podľa exprezidenta Medvedeva prihlásilo tento rok asi 280-tisíc ľudí

3.9.2023 (SITA.sk) - Do ruskej armády sa tento rok prihlásilo približne 280-tisíc ľudí. Ako referuje web news.sky.com, počas nedeľňajšej návštevy ruského Ďalekého východu to povedal bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev „Podľa ministerstva obrany bolo od 1. januára zmluvne prijatých do radov ozbrojených síl asi 280-tisíc ľudí,“ povedal Medvedev podľa štátnej tlačovej agentúry TASS.Ruský vodca Vladimir Putin minulý rok nariadil „čiastočnú mobilizáciu“ 300-tisíc záložníkov, čo podnietilo státisíce ďalších ľudí k úteku z Ruska, aby sa vyhli povolávaciemu rozkazu. Putin však povedal, že nie je potrebná žiadna ďalšia mobilizácia.Niektorí ruskí politici naznačili, že Rusko potrebuje na zaistenie bezpečnosti krajiny až sedemmiliónovú profesionálnu armádu.Tento krok by si však vyžadoval obrovské finančné prostriedky a zabezpečenie takejto armády s najväčšou pravdepodobnosťou nie je v silách čoraz slabšej ruskej ekonomiky.