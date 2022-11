Nelegálni migranti zo Sýrie sú nevyhostiteľní, vysvetľuje Hamran a obhajuje prácu polície (foto+video)

Výraznejšie posilnenie ochrany hraníc

Slovensko je len tranzitnou krajinou

10.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská polícia si v súvislosti so súčasnou migračnou krízou podľa jej prezidenta Štefana Hamrana plní všetky medzinárodné záväzky, ako aj záväzky na národnej úrovni. Nelegálni migranti zo Sýrie sú podľa neho v zmysle medzinárodných dohôd nevyhostiteľní a nie je možné ich obmedziť na osobnej slobode.Hamran o tom informoval na tlačovej besede pri stanovom mestečku pre migrantov v Kútoch v okrese Senica, ktoré má kapacitu dvesto ľudí. Zároveň sa ohradil proti tvrdeniam niektorých politikov, podľa ktorých polícia svoje úlohy nezvláda.Slovensko bude podľa policajného prezidenta Hamrana na európskej úrovni presadzovať výraznejšie posilnenie ochrany vonkajšej schengenskej hranice. Európska únia je podľa neho povinná a musí byť schopná ochrániť tento priestor, pretože v opačnom prípade sa tu budú objavovať nelegálni migranti a budú vznikať napätia medzi jednotlivými členskými krajinami.„Budeme navrhovať posilnenie srbsko – maďarskej štátnej hranice, cez ktorú prúdia nelegálni migranti hlavne zo Sýrie. Budeme žiadať posilnenie spoločných hliadok na území Maďarska, odkiaľ vieme migrantov vrátiť mimo teritória schengenského priestoru na územie Srbska. A budeme žiadať, aby agentúra Frontex , ktorá má slúžiť na ochranu vonkajších hraníc, bola viditeľná,“ povedal Hamran.Zároveň zdôraznil, že v súčasnosti v podmienkach Slovenskej republiky nie je možné zaviesť kontroly na slovensko – maďarských hraniciach, bolo by to mimoriadne nákladné a viazalo by to veľkú časť Policajného zboru.Slovensko je pre migrantov zo Sýrie alebo iných krajín len tranzitnou krajinou. Slovenská republika podľa Hamrana neeviduje od nich žiadosti o azyl.Stanové mestečko je podľa Michaely Kaňovej, generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra , zriadené na krátkodobý oddych migrantov a na to, aby im tu mohli byť zabezpečené základné životné potreby. Okrem stanov je k dispozícii aj priestor pre ohrozené skupiny, akými sú napríklad matky s deťmi.