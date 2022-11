Kedy nám dôjde voda a kedy aplikácie nahradia lekára? Mladí Česi a Slováci majú podľa výsledkov prieskumu „Bayer Barometer 2022“ v tom jasno

Koľko toho mladí Česi a Slováci vedia o problematike nedostatku vody?

10.11.2022 (Webnoviny.sk) -"Bayer Barometer" je každoročný prieskum povedomia mladých Čechov a Slovákov o spoločensky dôležitých otázkach: o udržateľnom rozvoji, postoji k vede a inováciám v zdravotníctve a poľnohospodárstve. Tento rok sa prieskum zameral na témy veľmi diskutované vo verejnom živote: na nedostatok vody, vrátane informovanosti a snahy o obmedzenie dôsledkov, ktoré vysychanie prináša. A taktiež na starostlivosť o zdravie a s tým spojené využívanie rôznych aplikácií na monitorovanie zdravotného stavu.Tento rok sme získali vďaka prieskumu Bayer Barometer zaujímavý portrét generácie, ktorá je pripravená za okamih prevziať kormidlo sveta. Ako sa k problémom dnešní dvadsaťroční postavia? A ako úspešné bude ich riešenie?– vraví mladá generácia a len pätina mladých Čechov a tretina mladých Slovákov sa domnieva, že sa jedná o naliehavý problém, ktorý budeme do budúcna nútení aktívne riešiť. Na otázku, kto je za nedostatok zodpovedný, bez váhania ukazujú na seba (59 % Čechov, 60 % Slovákov), priemysel (34 % a 28 %) a veľké firmy (po 26 %). Česi uvádzajú taktiež ťažobný priemysel (29 % indícií oproti nízkym 6 % u Slovákov). Vinu politikov vidí každý štvrtý Slovák a necelá pätina Čechov. Zároveň sa respondenti domnievajú, že krízu s vodou by mali riešiť všetci (49 % Slovákov, 46 % Čechov) vrátane politikov (44 % Čechov, 41 % Slovákov). Zapojenie priemyslu a veľkých firiem očakáva približne 20 % mladých ľudí v oboch krajinách.Dvadsaťroční nezostávajú neaktívni a prehlasujú, že zastavujú vodu, keď si čistia zuby alebo sa holia, viac sa sprchujú namiesto kúpele a taktiež vytvárajú nádrže na zadržovanie dažďovej vody alebo menej často perú. Pritom len každý piaty mladý Slovák a každý siedmy mladý Čech je presvedčený, že ich postupy šetriace vodou zlepšujú jej dostupnosť. Viac než 80 % respondentov výslovne odsudzuje myšlienku umývania auta v období sucha.A aké sú dôsledky nedostatku vody, s ktorým sa denne stretávajú? Najbolestivejšie je zvýšenie cien potravín a tepla, ale respondenti spomínali aj zníženie hladiny vody v riekach a jazerách, vysoké ceny vody a vysychanie rastlín. Podľa väčšiny mladých Čechov a Slovákov sú poľnohospodári obzvlášť citliví na nedostatok vody a mali by používať nové poľnohospodárske techniky a zavlažovacie systémy (44 % indícií od Slovákov, 41 % od Čechov) či si osvojiť pestovanie takých druhov rastlín, ktoré vyžadujú menej závlahy (41 % Čechov, 40 % Slovákov) a také, ktoré sú odolné voči suchu (40 % Slovákov, 35 % Čechov). Ďalšie riešenie, na ktorom sa respondenti zhodli, je využitie moderných monitorovacích technológií pri kontrole zavlažovania polí (32 % Čechoch, 29 % Slovákov).Takmer polovica dvadsaťročných deklaruje, že pre dobrú kondíciu je zásadná zdravá strava, dostatok spánku, redukcia stresu a pravidelná fyzická aktivita. Pokiaľ však ich zdravotný stav nie je v poriadku, chcú mladí ľudia, aby ich navštívil lekár. 56 % Čechov a 52 % Slovákov súhlasí s tvrdením, že najlepšia je osobná návšteva, aj keď v niektorých prípadoch, napríklad pri predpisovaní liekov alebo ich odporúčaní, možno využiť konzultáciu na diaľku.Takmer polovica mladých Čechov a Slovákov kontaktuje poskytovateľov zdravotníckych služieb (predovšetkým kvôli osobnej návšteve lekára).Mladí ľudia z oboch krajín využívajú inovácie a možnosti, ktoré technológie ponúkajú:Polovica mladých Čechov a Slovákov ukazuje údaje získané týmito aplikáciami svojim lekárom. Viac ako 40 % Čechov a o niečo menej Slovákov oceňuje motivačnú úlohu aplikácií a možnosť sledovať, ako sa zdravotné parametre menia v čase. Aplikácie pomáhajú taktiež v starostlivosti o seniorov: starší členovia rodín 53 % mladých Čechov a Slovákov si už osvojili používanie elektronických zariadení, ktoré monitorujú kondíciu a pripomínajú im správanie zamerané na zdravie (napr. užívanie liekov alebo pitie tekutín)."‚Bayer Barometer‘ vykresľuje obraz mladých ľudí ako generácie, ktorá cíti zodpovednosť za stav sveta ako aj svoj vlastný. Mladí zdôrazňujú význam starostlivosti o svoje zdravie, vrátane prevencie a čítania signálov tela – aby predošli chorobám. Radi využívajú novinky vedy a techniky," hovorí Markus Baltzer, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer v strednej a východnej Európe. "To, čo si mladí želajú, my s pomocou vedy už realizujeme. Ide, na jednej strane, o popularizáciu vedy a starostlivosti o vlastné zdravie respektíve digitálne riešenia pre ochranu zdavia, na strane druhej o riešenia pre poľnohospodárov, ktorí hľadajú východiská pre klimatické výzvy, ako napríklad digitálne monitorovanie plodín alebo rastliny odolné voči suchu," doplňuje Markus Baltzer.Spoločnosť Bayer je globálna spoločnosť s hlavnými kompetenciami v oblasti vied o Life Science, zdravotníctva a výživy. Jej výrobky a služby sú navrhnuté tak, aby pomáhali ľudom na celej Zemi prosperovať, a to podporou úsilia o zvládnutie hlavných výziev, ktoré predstavuje rastúca a starnúca svetová populácia. Spoločnosť Bayer sa zaviazala podporovať udržateľný rozvoj a vytvárať pozitívne dopady svojho podnikania. Súčasne sa skupina snaží zvyšovať svoju zárobkovú silu a vytvárať hodnoty prostredníctvom inovácií a rastu. Značka Bayer znamená dôveru, spoľahlivosť a kvalitu po celom svete. 