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 24hod.sk    Ekonomika

05. júna 2026

Nelegálny trh s cigaretami v EÚ prvýkrát za desaťročie prekročil 10 percent


Tagy: Cigarety Pašovanie cigariet Štúdia Tabakové výrobky

Štúdia upozorňuje na zásadnú zmenu štruktúry nelegálneho trhu. Nelegálny trh s cigaretami v Európskej únii vlani prvýkrát od roku 2014 ...



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gettyimages 1444592062 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Štúdia upozorňuje na zásadnú zmenu štruktúry nelegálneho trhu.


Nelegálny trh s cigaretami v Európskej únii vlani prvýkrát od roku 2014 prekročil hranicu desiatich percent celkovej spotreby. Vyplýva to z novej štúdie o spotrebe nelegálnych tabakových výrobkov, ktorú každoročne zostavuje spoločnosť KPMG.

Podľa zistení sa v roku 2025 v Únii spotrebovalo 41,8 miliardy kusov nelegálnych cigariet, čo predstavuje 10,3 percenta trhu. Znamená to, že v priemere viac ako jedna z desiatich spotrebovaných cigariet v Únii bola nelegálneho pôvodu. Straty na daňových príjmoch členských štátov KPMG odhaduje na 16,7 miliardy eur.

Štúdia upozorňuje na zásadnú zmenu štruktúry nelegálneho trhu. Tradičné pašovanie cigariet z východnej do západnej Európy postupne ustupuje falšovaným výrobkom produkovaným bližšie priamo v členských štátoch. Výroba aj distribúcia sa presúvajú najmä do západoeurópskych krajín s najvyššími cenami, pričom Francúzsko, Belgicko a Holandsko sa stávajú významnými centrami nelegálneho obchodu s tabakovými a nikotínovými výrobkami.

Najväčším zdrojom nelegálnych cigariet v Európskej únii sú falšované výrobky známych značiek. Tvoria už 44 percent celého nelegálneho trhu a ich objem medziročne vzrástol o viac ako 20 percent na rekordných 18,3 miliardy kusov.

Odhaľovanie je čoraz náročnejšie


Zistenia zároveň naznačujú, že organizované zločinecké skupiny čoraz pružnejšie prispôsobujú svoje výrobné a distribučné modely tak, aby minimalizovali riziko odhalenia.

Podľa rozhovorov, ktoré KPMG uskutočnila s 18 policajnými a colnými orgánmi naprieč Európskou úniou, sa charakter nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami výrazne mení. Namiesto veľkých „kamiónových“ zásielok čoraz častejšie dominujú menšie, ale početnejšie dodávky distribuované prostredníctvom kuriérskych služieb, poštových zásielok či dokonca dronov.

Súčasne sa časť predaja presúva z tradičných predajných kanálov do online prostredia, kde sa nelegálne cigarety a ďalšie tabakové výrobky ponúkajú prostredníctvom sociálnych sietí a komunikačných aplikácií, čo výrazne komplikuje odhaľovanie distribučných sietí a prácu colných či policajných orgánov.

Bývalý poradca Interpolu Stefano Betti upozornil, že nelegálny obchod s tabakovými výrobkami sa čoraz viac prepája s finančnou kriminalitou vrátane schém obchodného prania špinavých peňazí. Podľa neho sa tak nelegálny tabakový trh stáva nielen zdrojom daňových strát pre štáty, ale aj významným zdrojom financovania organizovaného zločinu.

Francúzsko naďalej vedie


Najvýraznejšie problémy s nelegálnym trhom podľa zistení zaznamenali krajiny západnej Európy.

Najväčším nelegálnym trhom v Európe zostáva Francúzsko, kde podiel nelegálnych cigariet dosiahol 41,4 percenta spotreby. Francúzsko zároveň zaznamenalo najväčší medziročný nárast nelegálnej spotreby cigariet v Európe. Samotné falšované cigarety tvorili v krajine Galského kohúta približne pätinu celkovej spotreby.

Medzi krajiny s najvyšším podielom nelegálnej spotreby patria aj Írsko (35 %), Belgicko (25 %), Cyprus (24 %), Holandsko (22 %) a Litva (21 %).

Kým vo viacerých krajinách západnej Európy odborníci spájajú rast nelegálneho trhu najmä s vysokými cenami cigariet a výraznými daňovými rozdielmi oproti okolitým štátom, v prípade Litvy zohráva významnú úlohu aj geografická blízkosť k tradičným pašeráckym trasám z Bieloruska, kde sú ceny tabakových výrobkov násobne nižšie.

Štúdia zároveň poukazuje na príklady krajín, ktorým sa podarilo nelegálny trh výrazne obmedziť. Grécko zaznamenalo jeden z najvýraznejších medziročných poklesov v Európe, pričom podiel nelegálnych cigariet klesol na 14,1 percenta trhu. Podľa autorov k tomu prispela kombinácia predvídateľnej daňovej politiky, primeranej regulácie a dôsledného presadzovania práva.

Mimo krajín EÚ zaznamenala výrazné zlepšenie aj Ukrajina, kde objem nelegálnych cigariet medziročne klesol takmer o jednu miliardu kusov a podiel na celkovej spotrebe predstavoval 15,9 %. KPMG upozorňuje, že ide o pozoruhodný výsledok vzhľadom na mimoriadne náročné bezpečnostné a prevádzkové podmienky, ktorým krajina čelí.

Prvýkrát štúdia hodnotila aj nikotínové vrecúška. V krajinách, kde sú zakázané alebo výrazne obmedzené, zaznamenala zvýšený výskyt nevyhovujúcich, falšovaných alebo cezhranične nakupovaných výrobkov, čo naznačuje širokú dostupnosť napriek zákonným obmedzeniam. Najvyššie podiely takýchto produktov boli zaznamenané v Holandsku, Nemecku a Belgicku.


Zdroj: SITA.sk - Nelegálny trh s cigaretami v EÚ prvýkrát za desaťročie prekročil 10 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cigarety Pašovanie cigariet Štúdia Tabakové výrobky
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