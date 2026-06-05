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05. júna 2026
Ruské útoky zabili na Ukrajine troch civilistov, medzi zranenými sú aj deti
Moskva a Kyjev pokračujú v intenzívnych dronových a delostreleckých útokoch, mierové rokovania dlhodobo stagnujú.
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Ruské útoky v noci na piatok zabili najmenej troch civilistov v rôznych regiónoch Ukrajiny. Informovali o tom miestne ukrajinské úrady.
Pri ruskom dronovom útoku v juhoukrajinskom Chersone zahynul 75-ročný muž. Oznámil to šéf vojenskej správy mesta Jaroslav Šanko.
Ďalšia žena prišla o život pri útoku dronu v Záporoží, kde bolo zároveň zranených 16 ľudí, uviedli záchranné zložky.
Drony a delostrelectvo
V Dnepropetrovskej oblasti zahynula žena pri kombinovanom ruskom dronovom a delostreleckom útoku na Pavlohradský okres.
Informoval o tom gubernátor oblasti Oleksandr Hanža na platforme Telegram. V meste Konotop na severovýchode Ukrajiny utrpeli pri ruských útokoch zranenia aj tri deti. Uviedol to starosta Artem Semeničin.
Intenzívne útoky
Rusko a Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnili vzájomné vzdušné útoky, zatiaľ čo diplomatické snahy vedené Spojenými štátmi o ukončenie vojny zostávajú bez výrazného pokroku.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zostrelilo 123 ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi Ruska. Ukrajinské letectvo zároveň uviedlo, že protivzdušná obrana zničila počas noci 198 ruských dronov.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili na Ukrajine troch civilistov, medzi zranenými sú aj deti © SITA Všetky práva vyhradené.
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