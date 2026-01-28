|
Streda 28.1.2026
Meniny má Alfonz
|Denník - Správy
Neležia vám na polici bez úžitku stovky eur? Knižný scanner Bookbotu vám ich pomôže nájsť
Presnejšie o tých, ktoré už neplánujete čítať, no pre niekoho iného by predstavovali hotový poklad. Viac než štvrť milióna Slovákov už svoje poklady vďaka knižnému secondhandu Bookbot objavilo, tak ...
Našli ste si pod stromčekom kopu knižných darčekov, ktoré vám urobili veľkú radosť? A teraz premýšľate kam s nimi, keď už sú police plné? Tlačiť ich do dvojradu alebo stavať komínčeky na zemi určite na nie je riešenie. Práve naopak. Ak začnete hrať s knihami tetris, je to jasný signál, že prišiel čas na menšiu knižnú revíziu. Nebojte sa, určite sa nemusíte uchýliť k žiadnemu drastickému vyhadzovaniu. Triedenie kníh môže byť totiž nečakane osviežujúce, a niekedy aj celkom výnosné.
"Napríklad kompletná edícia Ottovho slovníka náučného sa dnes predáva aj za 800 až 1 000 eur. Tiež niektoré staré vydania Čtyřlístku, českej komiksovej klasiky, môžu mať prekvapivo vysokú cenu," hovorí Lívia Čadová, manažérka expanzie najväčšieho knižného secondhandu Bookbot.
Netreba však mať doma hneď slávne encyklopedické série či pôvodné vydania kultových príbehov. Aj bežné tituly môžu priniesť príjemný zisk. Za niekoľko kníh môžete dostať aj niekoľko desiatok eur, navyše získate v knižnici miesto na nové čítanie.
Niektoré knihy si necháte, iné pošlete ďalej
Nie každá kniha musí ostať navždy na vašej poličke. Vďaka Bookbotu im môžete dať nový domov a uvoľniť ten svoj. Či už ide o prečítané romány, ku ktorým sa už neplánujete vrátiť, alebo encyklopédie bez využitia.
Z triedenia pritom netreba robiť veľkú vedu. Stačí si pri pohľade na knižku odpovedať na tri jednoduché otázky: Už ju mám prečítanú? Chcem sa k nej ešte niekedy vrátiť? Má pre mňa osobnú hodnotu? Ak je vaša odpoveď "nie" len pri prvej z otázok, knižka patrí do knižnice. Ak zaznelo "nie" aj pri druhej alebo tretej, uložte ju na kôpku s názvom "posunúť ďalej".
Mnohé knihy, ktoré vám na policiach len zaberajú miesto, môžu totiž niekomu inému urobiť radosť. A vám priniesť malé alebo aj väčšie finančné prilepšenie. "Ľudia často netušia, že niektoré staršie alebo špecializované tituly z ich knižnice môžu mať dnes na trhu vysokú hodnotu. Aj preto sme vytvorili jednoduchý nástroj, vďaka ktorému si to vedia rýchlo overiť," hovorí Lívia Čadová. "Nie každá kniha má, samozrejme, vysokú cenu. Dokonca nie každá sa dá predať," upozorňuje. "Ale práve preto máme na stránke náš scanner. Buď vám knihu odporučí na predaj, prípadne aj s odhadovanou províziou, alebo rovno ukáže, že momentálne o ňu záujem nie je."
Koľko stojí tá vaša? Zistíte to za pár sekúnd s knižným scannerom
Nemusíte nič inštalovať, nikam volať ani zadávať ručne názvy. Bookbot má jednoduchý knižný scanner, ktorý funguje priamo vo vašom mobile alebo tablete. Stačí otvoriť stránku Bookbot.sk, povoliť prístup ku kamere a nasnímať čiarový kód, ktorý obvykle nájdete na zadnej strane knihy.
A výsledok?
- buď uvidíte, že knihu je možné predať (aj s odhadom ceny),
- alebo že ju Bookbot zaradí do ponuky,
- prípadne že momentálne nie je o daný titul záujem,
- alebo že ide o nový kúsok s potenciálom.
"Scanner je férový a nič nezakrýva – niekedy ukáže len pár eur, inokedy aj trojcifernú sumu. V každom prípade hneď viete, na čom ste," dodáva Čadová.
Za ktoré knihy môžete dostať najviac?
Vyššiu hodnotu má najčastejšie to, čo je výnimočné: výpravné publikácie, staršie encyklopédie, odborné tituly, kompletne zachované série či raritné vydania z minulosti. Záujem býva aj o kultové knihy z čias Československa.
Pre lepšiu predstavu – tu je päť titulov, ktoré momentálne patria medzi najdrahšie na bookbot.sk:
- Ars Sacra – výpravná kniha o kresťanskom umení, ktorá je sama umeleckým dielom.
304,99 €
- Žena: Tělo a duše – známy titul o zdraví a ženských cykloch, dnes už ťažšie dostupný.
141,99 €
- Kmeny 0 – publikácia o československých subkultúrach 60. až 80. rokov.
131,99 €
- Jan Zrzavý – rozsiahla monografia o významnom maliarovi.
109,99 €
- Praha moderní III. – sprievodca modernou architektúrou hlavného mesta.
103,99 €
Predaj? Hračka. A ešte aj bez poštovného
Ak sa rozhodnete knihy predať, po naskenovaní ich jednoducho potvrdíte v zozname, zadáte svoj e-mail a vyberiete spôsob doručenia. Praktickým bonusom je, že poštovné v žiadnom prípade neplatíte. "Knihy od vás prevezmeme, zaradíme ich do ponuky a ak sa predajú, pošleme vám províziu priamo na účet," vysvetľuje Čadová. "Celý proces je rýchly, prehľadný a zvládne ho aj človek, ktorý bežne cez internet nepredáva," uzatvára manažérka Bookbotu.
Ak sa vám teda po sviatkoch nepodarilo knižnicu nafúknuť a vy uvažujete, čo so všetkými tými knihami, skúste dať niektorým druhú šancu. Niekto ich možno práve teraz hľadá. A vám ostane nielen viac miesta, ale možno aj príjemná suma navyše.
