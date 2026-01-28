|
Streda 28.1.2026
28. januára 2026
Povinnosťou štátu je uchovať odkaz obetí holokaustu, zdôraznil Pellegrini – VIDEO, FOTO
Je povinnosťou štátu urobiť všetko preto, aby sa uchoval odkaz miliónov ľudí, ktorí zažili hrôzy holokaustu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v utorok v Seredi, kde sa ...
28.1.2026 (SITA.sk) - Je povinnosťou štátu urobiť všetko preto, aby sa uchoval odkaz miliónov ľudí, ktorí zažili hrôzy holokaustu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v utorok v Seredi, kde sa zúčastnil na spomienkovom koncerte pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.
Podľa jeho slov začali niektoré verejne činné osoby v túžbe politicky zaujať tolerovať spochybňovanie holokaustu či zverstiev druhej svetovej vojny.
„Neviem, ako by tu dnes stáli tí poslanci, ktorí navrhli znížiť tresty za prejavy extrémizmu, alebo niektoré trestné činy tohto typu dokonca vymazať z Trestného zákona. To je cesta, ktorá nás môže doviesť do pekla,“ upozornil Pellegrini.
Konštatoval, že na domácej i svetovej politickej scéne sme svedkami čoraz hrubšieho jazyka, ktorý však podobne hrubol aj v časoch pred začiatkom holokaustu. História sa však podľa neho nesmie nezopakovať, aby ďalšie generácie nemuseli sedieť na podobných spomienkach na obete hromadného vraždenia.
„Je len na nás, či to zvládneme, ale pevne verím, že medzi ľuďmi na Slovensku je mnoho takých, ktorí tento odkaz ponesú,“ povedal prezident.
Hlava štátu požiadala verejne činné osoby, aby vo svojich vystúpeniach rešpektovali utrpenie obetí holokaustu. „Aby sme spoločnosť viedli správnym smerom, a nie otvárali dvere extrémizmu, nacizmu a neonacizmu,“ zdôraznil Pellegrini.
Prezident je presvedčený, že mladým ľuďom treba hovoriť pravdu o tom, čo sa pred viac ako osemdesiatimi rokmi udialo. Musia podľa neho pochopiť, že milióny ľudí prišli o svoje životy len pre inú farbu pleti, vierovyznanie, rasu či orientáciu.
„Máme to šťastie, že aj tu s nami v Seredi bola dvadsiatka preživších svedkov tej hrôzy a strašných udalostí, ktorí ešte vedia ten odkaz priamo a veľmi autenticky podať,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk
