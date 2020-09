Nemajú žiaden plán obnovy, Matovičova vláda podľa Fica len hovorí o niečom, čo nevie spracovať

S plánom to nemá nič spoločné

Situácia hospodárskeho poklesu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.9.2020 (Webnoviny.sk) - Minister financií Eduard Heger OĽaNO ) podľa slov predsedu strany Smer-SD Roberta Fica zavádza, a to nie len slovenskú verejnosť, ale aj prezidentku SR."Vláda nemá nič, nemajú žiadny plán obnovy," vyhlásil na následnej tlačovej konferencii Fico, ktorý reagoval na Hegerovo predstavenie dokumentu prezidentke Zuzane Čaputovej Vláda podľa Fica len hovorí o niečom, čo nevie spracovať. Hovoria o veciach, ktoré nemajú s plánom obnovy nič spoločné.Slovensko má predložiť projekty, ktoré sa budú týkať hospodárskeho rastu, pracovných miest a nápravy škôd, ktoré vznikli pandémiou a nemá ísť o otázky bývania, predškolské zariadenia, či zrušenie zastropovania dôchodkov."Čakali sme zásadné informácie a prišli len prázdne slová," skonštatoval Fico.Plán obnovy sa tak volá podľa bývalého ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) preto, lebo tu je situácia hospodárskeho poklesu.Plán obnovy je podľa neho o tom, že sa krajina musí dostať z trajektórie poklesu aspoň tam, kde Slovensko bolo pred pandémiou. Reformy trvajú päť až desať rokov, no je potrebné podľa Kamenického riešiť aktuálne následky pandémie."Treba sa vyhrabať z jamy, kde sme a dostať sa aspoň tam, kde sme boli pred pandémiou," dodal Kamenický.Reformný plán obnovy , o ktorom sa už dlhší čas v médiách len špekuluje, by minister financií Eduard Heger chcel verejnosti predstaviť tento týždeň. Skonštatoval to v pondelok po spoločnom rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou Tá aktuálnu podobu dokumentu ocenila a považuje ho za kvalitný. Je síce zatiaľ podľa nej veľmi široký, no postihuje všetky dôležité oblasti.