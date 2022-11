Nemal som až takú rýchlosť, opísal Slafkovský zákrok na Luffa a z dištancu sa poučil (video)

Ospravedlnenie sa Luffovi

Voľný čas využil aj na oddych

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský sa v utorok môže vrátiť do zostavy tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL po odpykaní si dištancu na dva zápasy za nebezpečný zákrok voči Mattovi Luffovi z Detroitu Red Wings Osemnásťročný Košičan sa mu podľa jeho vlastných slov ospravedlnil za tvrdé narazenie na mantinel a Luff to prijal napriek tomu, že musí podstúpiť operáciu zápästia a nezahrá si 10 až 12 týždňov."Nemal som až takú rýchlosť, spomaľoval som. V podstate som ani nekorčuľoval. Je to vždy náročné, keď ste o 20 kg ťažší ako súper a ani sa nesnažíte ho tvrdo naraziť. Takéto veci sa však stávajú," povedal Slafkovský po pondelkovom tréningu, citovala ho televízia Sportsnet.Montreal zatiaľ oficiálne nepotvrdil, či tohtoročná draftová jednotka NHL nastúpi v utorňajšom domácom stretnutí proti New Jersey Devils a stretne sa v súboji s krajanom Tomášom Tatarom Slafkovský využil voľný čas počas dištancu aj na oddych. "Mal som trochu času na regeneráciu a prácu na niektorých veciach. Nie je to dobré, keď chcete hrať, ale niekedy nemáte na výber. Z voľného času, ktorý máte, musíte niečo vyťažiť a pracovať na maličkostiach mimo ľadu a aj na ľade. Medzitým čakáte, kedy budete môcť znova hrať," vysvetlil bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu vo videu na oficiálnom klubovom webe.Juraj Slafkovský odohral vo svojej prvej sezóne v zámorí doposiaľ 10 zápasov v drese Canadiens a strelil v nich tri góly. Kanadský klub počas absencie Slováka zdolal Vancouver Canucks (5:2) a Pittsburgh Penguins (5:4 po predĺžení). Habs sú na 10. mieste v tabuľke Východnej konferencie s bilanciou 8 triumfov a 7 prehier, zvíťazili v ostatných troch dueloch.