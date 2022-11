Sejejs na lavičke HK Nitra skončil, doplatil na neuspokojivé výsledky

Ťažké rozhodnutie

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nedeľňajšia prehra na ľade Spišskej Novej Vsi 2:3 bola poslednou pre Lotyša Normundsa Sejejsa na pozícii trénera extraligového hokejového klubu HK Nitra Vedenie tímu spod Zobora sa totiž rozhodlo ukončiť spoluprácu s 54-ročným kormidelníkom. Informuje o tom oficiálny web HK Nitra."Sú chvíle v športovom živote, keď musíte prijať ťažké rozhodnutia. Veľmi nás mrzí, že kvôli neuspokojivým výsledkom a hre sme sa museli dohodnúť na ukončení spolupráce s trénerom Sejejsom. Mrzí to o to viac, že Normunds je jeden férový, rovný chlap a nemožno mu vyčítať jeho profesionálne nasadenie a zápal v práci. Avšak je to šport, veci sa nie vždy vyvinú tak ako by ste chceli. Objektívne treba povedať, že mužstvo vďaka neustálym zraneniam kľúčových hráčov nehralo ani raz v kompletnom zložení. Normundsovi ďakujeme za jeho odvedenú prácu pre náš klub a úprimne mu prajeme v ďalšom živote a kariére len to najlepšie," uviedol prezident nitrianskeho klubu Miroslav Kováčik na oficiálnom webe organizácie, slovenského vicemajstra z minulej sezóny.Hokejisti Nitry v extraligovej sezóne 2022/2023 odohrali zatiaľ 17 duelov a nazbierali v nich len 21 bodov, v tabuľke súťaže im patrí až 8. priečka. Po odchode Sejejsa povedie A-tím doterajší asistent Dušan Milo , ku ktorému sa pripoja Tomáš Chrenko a Miroslav Kováčik.Hráčov Nitry čaká už v závere aktuálneho týždňa domáci turnaj F-skupiny 3. kola Kontinentálneho pohára, z ktorého na finálové podujatie postúpia dva tímy. Súpermi Nitranov budú tímy z Poľska, Ukrajiny a Talianska. V extralige najbližšie nastúpi Nitra v stredu 23. novembra na ľade Prešova."Našou prvoradou úlohou spolu s hráčmi je dostať sa zo súčasnej nedobrej situácie. Čaká na nás medzinárodný domáci prestížny turnaj Kontinentálny pohár, kde chceme uspieť a postúpiť do finálovej skupiny. Popritom budeme pracovať na angažovaní nového hlavného trénera,“ doplnil Kováčik.Sejejs v minulosti ešte ako hráč pôsobil na Slovensku v Dukle Trenčín aj Slovane Bratislava . Na nitriansku lavičku prišiel pred aktuálnou sezónou, nahradil na nej Antonína Stavjaňu