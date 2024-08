Nemci odviedli úžasnú prácu a tešia sa z olympijského zlata, v miešaných štafetách o sekundu predstihli Američanov a Britov

Práca celého tímu

5.8.2024 (SITA.sk) - Nemeckí reprezentanti v triatlone Tim Hellwig, Lisa Tertschová, Lasse Lührs a Laura Lindemannová triumfovali v pondelňajších dopoludňajších pretekoch miešaných štafiet na olympijských hrách v Paríži . V napínavom finiši Nemci predstihli o sekundu reprezentantov USA i Veľkej Británie.Triumf Nemcov je o to cennejší, že v Paríži znemožnili Britom obhájiť víťazstvo spred troch rokov v japonskej metropole, kde sa miešaná triatlonová štafeta konala prvýkrát v rámci OH. Američania zasa v Paríži obhajovali striebro.„Náš tím dnes odviedol úžasnú prácu, sme takí šťastní,“ povedal pre informačný servis OH 2024 Hellwig, na ktorého nadviazala Tertschová: „Bolo to naozaj ťažké. Chcela som dostať posledných dvoch našich do dobrej pozície a dobre ich pripraviť na koniec. Dala som do toho všetko a vyšlo to.“Lührs priznal, že jeho úlohou na treťom úseku bolo udržať Britov za sebou.„Bol tam minimálny odstup, ale myslím si, že všetci sme odviedli skvelú prácu. Vyplatilo sa to a ako môžete vidieť, stále akosi neviem nájsť slová,“ podotkol Lührs.Aj Lindemannová, ktorá úspešne zakončila nemecké snaženie, vyzdvihla prácu celého tímu.„Myslím si, že ešte budem potrebovať nejaký čas, aby som to vstrebala, ale olympijské zlato je niečo úžasné.“Na preteky miešaných štafiet nenastúpili reprezentanti Belgicka po tom, ako tamojší olympijský výbor v nedeľu oznámil, že sťahuje tím pre bližšie nešpecifikované ochorenie Claire Michelovej.Tá v stredu súťažila v ženskom triatlone, počas ktorého plávala v Seine, čo vyvolalo ďalšie špekulácie o kvalite vody v rieke, zvlášť po správach, že u niekoľkých aktérov individuálnych disciplín v triatlone sa vyskytli žalúdočné infekcie.