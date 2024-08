Slovan Bratislava sa v prípade postupu do play-off Ligy majstrov stretne s maďarským Ferencvárosom alebo dánskym Midtjyllandom

aktualizované 5. augusta, 13:47







Žreb play-off Ligy majstrov 2024/2025:



Majstrovská vetva:

Young Boys Bern - Galatasaray Istanbul

Dinamo Záhreb - Karabach Agdam/Ludogorec Razgrad

FC Midtjylland/Ferencváros - ŠK SLOVAN BRATISLAVA/APOEL Nikózia

Jagiellonia Bialystok/FK Bodö/Glimt - Crvena Zvezda Belehrad

PAOK Solún/Malmö FF - AC Sparta Praha/FCSB



Nemajstrovská vetva:

OSC Lille/Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha/Royale Union Saint-Gilloise

FC Dynamo Kyjev/Glasgow Rangers - FC Red Bull Salzburg/FC Twente Enschede





5.8.2024 (SITA.sk) -Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez cyperský tím Apoel Nikózia stretne v play-off Ligy majstrov 2024/2025 buď s maďarským Ferencvárosom Budapešť alebo dánskym FC Midtjylland. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Známe je aj to, že „belasí“ by úvodný duel odohrali na pôde súpera, odvetu potom o týždeň neskôr doma na Tehelnom poli. Prvé zápasy play-off sú na programe 20. a 21. augusta, odvety sa uskutočnia 27. a 28. augusta.Slovan figuroval pred žrebom v koši s nenasadenými tímami, pričom za súpera mohol dostať aj srbskú Crvenu Zvezdu Belehrad , chorvátske Dinamo Záhreb , švajčiarsky Young Boys z Bernu či víťaza dvojzápasu medzi švédskym Malmö FF a gréckym PAOK Solún Ak by Slovanu napokon pripadol za súpera aktuálny maďarský šampión Ferencváros, tím trénera Vladimíra Weissa staršieho by mal dobrú šancu na odplatu za vypadnutie s rovnakým súperom 2. predkole Ligy majstrov v sezóne 2022/2023.FC Midtjylland je zasa úradujúcim dánskym šampiónom, ktorý preskočil v uplynulej edícii tamojšej Superligy aj také značky ako kodanské kluby Bröndby a FC. Súčasťou jeho kádra, s trhovou hodnotou viac ako 60 miliónov eur (podľa portálu Transfermarkt, pozn.) sú prevažne mladí talentovaní hráči z celého sveta.Ak by Slovan Bratislava vypadol v 3. predkole Ligy Majstrov s Apoelom Nikózia, pokračoval by v play-off Európskej ligy. Tam by sa stretol s úspešnejším z dvojice UE Santa Coloma z Andorry - FC RFS z Lotyšska. „Belasí" by aj v tomto prípade odohral prvý duel na ihrisku súpera.