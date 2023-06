Nemci pošlú Ukrajincom ďalšie samohybné protilietadlové systémy Gepard

25.6.2023 (SITA.sk) - Nemecko do konca tohto roka dodá Ukrajine ďalších 45 samohybných protilietadlových systémov Gepard, pričom 15 z nich do krajiny príde v nadchádzajúcich týždňoch.Povedal to pre nedeľník Welt am Sonntag nemecký brigádny generál Christian Freuding, ktorý je šéfom situačného centra pre Ukrajinu na nemeckom ministerstve obrany. Podľa jeho slov Kyjev stále potrebuje ďalšiu protivzdušnú obranu, hoci spojenci „robia všetko", aby poskytli, čo môžu. Informuje o tom web Kyiv Independent.Freuding zároveň povedal, že Nemecko sa chystá poslať Ukrajine do konca tohto roka aj dva systémy protivzdušnej obrany IRIS-T SLM a štyri ďalšie v budúcom roku. Berlín od začiatku ruskej invázie Kyjevu dodal 34 Gepardov a 6-tisíc kusov munície.