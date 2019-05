Nemci s najlepším štartom od roku 1930, pripomínajú si ZOH 2018

Na snímke spoluhráči z Edmontonu Oilers vpravo Slovák Andrej Sekera a vľavo nemecký útočník Leon Draisaitl sa rozprávajú po zápase základnej A-skupiny Nemecko - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 15. mája 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 16. mája (TASR) - Nemecký hokej píše na majstrovstvách sveta na Slovensku ďalší úspešný príbeh. Rok a tri mesiace po senzačnom striebre na ZOH v Pjongčangu zaznamenal v košickej Steel Aréne najlepší štart do svetových šampionátov za 89 rokov. Spečatil ho obratom v posledných minútach stredajšieho zápasu so Slovenskom (3:2), keď sa priblížil na dosah k postupu do štvrťfinále a tiež k splneniu základného cieľa - zabezpečiť si priamu účasť na ZOH 2022 v Pekingu.Nemci predviedli domácim priaznivcom šokujúci obrat. Ešte 112 sekúnd pred koncom pre Slovensko kľúčového duelu prehrávali 1:2, no pri hre bez brankára vyrovnali a 27 sekúnd pred sirénou rozhodol o ich triumfe hrdina Leon Draisaitl. "" opísal víťazný gól druhý najlepší strelec základnej časti zámorskej NHL.Po góle zavládli v nemeckom tíme bujaré oslavy, na druhej strane naopak veľký smútok a rozčarovanie. Slováci potrebovali s Nemcami bodovať, aby si zachovali postupové karty v rukách. Teraz sa musia spoliehať na pomoc ostatných súperov.Pre Nemecko to bola štvrtá výhra v štyroch úvodných dueloch na šampionáte, čo sa mu predtým podarilo ešte v roku 1930.uviedol útočník Edmontonu Oilers pre portál eishockeynews.de.Jeho spoluhráči nazbierali v štyroch dueloch A-skupiny plný počet bodov a figurujú na prvom mieste tabuľky. Teraz ich však čakajú tri náročné stretnutia s Kanadou, USA a Fínskom. Postup do štvrťfinále ešte nemajú úplne istý, no sú veľmi blízko. Draisaitl zatiaľ nechcel špekulovať, kam až by to jeho tím vedel dotiahnuť.dodal. "uviedol obranca Yannic Seidenberg.Prezidentovi Nemeckého hokejového zväzu (DEB) Franzovi Reindlovi pripomína súčasná cesta reprezentácie tú zo ZOH.prezradil pre agentúru DPA. Medzi nemeckými fanúšikmi sa už začína hovoriť o medailách, no fínsky tréner reprezentácie Toni Söderholm sa drží radšej pri zemi:Keď Nemecko v roku 1930 odštartovalo majstrovstvá sveta štyrmi víťazstvami, dotiahlo to až k strieborným medailám. Olympijskú miestenku si zabezpečí, ak neskončí na horšom ako ôsmom mieste. Ak sa mu nepodarí dostať sa na MS medzi osmičku najlepších, postup na ZOH si zabezpečí lepším konečným umiestením ako Nóri, ktorí sú v renkingu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na deviatom mieste.