Vittek vníma rozlúčku s kariérou symbolicky, pripravuje sa na ľade

Na snímke dlhoročný hráč ŠK Slovana Bratislava a bývalý futbalový reprezentant Slovenska Róbert Vittek na tlačovej konferencii k pripravovanému rozlúčkovému zápasu v belasom drese 16. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. mája (TASR) - V piatok 24. mája v záverečnom 32. kole Fortuna ligy 2018/2019 proti Seredi si bývalý slovenský futbalový reprezentant Róbert Vittek naposledy oblečie dres ŠK Slovan Bratislava a definitívne uzavrie svoju úspešnú hráčsku kariéru. Na premiéru, ktorá bude zároveň jeho jediným vystúpením na novom štadióne Tehelné pole, pozýva všetkých fanúšikov a vníma ju ako symbolickú. Pri tejto príležitosti nastúpi celé mužstvo Slovana v špeciálne vyrobených dresoch.povedal Vittek na štvrtkovej tlačovej konferencii. O kondíciu sa neobáva." dodal Vittek. V hlave už nosí víziu, akým smerom sa budú uberať jeho ďalšie kroky, ale definitíva zatiaľ nepadla.Vedenie najúspešnejšieho slovenského klubu sa chce slávnostným spôsobom a pred plným hľadiskom Tehelného poľa poďakovať Vittekovi za všetko, čo pre neho počas kariéry odviedol.vyhlásil viceprezident a generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.Myšlienku rozlúčky s Vittekom vyzdvihol aj tréner ŠK Slovan Martin Ševela." poznamenal Ševela.Tridsaťsedemročný Vittek získal so Slovanom v sezóne 2013/2014 majstrovský titul a prispel k zisku dvoch Slovenských pohárov (2017, 2018). Patrí k najväčším osobnostiam klubu v novodobej histórii. Vittek je rodený Bratislavčan, za Slovan hral už od prípraviek. Svoj premiérový ligový gól strelil na jar 2000 pri víťazstve 3:0 nad Trnavou. V mladom veku okamžite ukazoval svoj potenciál, v sezóne 2000/2001 dal v lige 10 gólov, o rok neskôr 14 a v sezóne 2002/2003 19. V roku 2003 prestúpil do nemeckého Norimbergu, kde spoločne s ďalším Slovákom Marekom Mintálom potiahli tím do najvyššej súťaže.Skvelý mal ročník 2005/2006, keď bol so 16 gólmi piatym najlepším strelcom Bundesligy. Vynikajúce výkony mu v roku 2006 vyniesli ocenenie Futbalista roka a v roku 2007 s Norimbergom získal Nemecký pohár. Jeho kariéra pokračovala vo francúzskom Lille, odkiaľ v roku 2010 odišiel do Turecka, kde hral za Ankaragücü, Trabzonspor a Istanbul BBSK. Do Slovana sa po prvý raz vrátil v roku 2013 a dvanástimi gólmi okamžite prispel k zisku svojho prvého titulu s materským klubom. V tejto fáze mu kariéru komplikovali zdravotné ťažkosti, napriek tomu ešte predviedol niekoľko nezabudnuteľných okamihov. V play off Ligy majstrov 2014/2015 v domácom zápase s BATE Borisov vyrovnal na 1:1, o rok neskôr dosiahol v kvalifikácii Európskej ligy hetrik v súbojoch s Krasnodarom i Dublinom. Do Slovana sa opäť vrátil vo februári 2017, s klubom získal ešte dva Slovenské poháre (2017, 2018).V belasom drese má na konte 71 ligových zásahov, 19 gólov strelil v Slovenskom pohári a 9 v európskych pohárových súťažiach. K symbolickej stovke mu chýba jediný presný zásah. Za Slovensko odohral 82 zápasov, v ktorých strelil 23 gólov, čo doteraz nikto neprekonal. Zažiaril na MS 2010 v Juhoafrickej republike, kde strelil štyri z piatich gólov slovenského tímu a výrazne prispel k postupu do osemfinále. V celkovom poradí kanonierov bol na druhej priečke v spoločnosti hráčov ako Miroslav Klose či Gonzalo Higuain.