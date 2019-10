Nemcov kosia zranenia, Löw dá príležitosť viacerým nováčikom

Joachim Löw, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 8. októbra (TASR) - Trénerovi nemeckej futbalovej reprezentácie Joachimovi Löwovi pribudli pred nadchádzajúcim prípravným stretnutím s Argentínou a duelom kvalifikácie EURO 2020 v Estónsku ďalšie starosti. Stredajší zápas určite vynechá útočník RB Lipsko Timo Werner, ktorého vyradila chrípka, pre menšie zranenia nemôžu nastúpiť ani stredopoliar Ilkay Gündogan (Manchester City) a stopér Jonathan Tah (Bayer Leverkusen). Otázny je štart krídelníka Borussie Dortmund Marca Reusa, ktorý by však mohol byť k dispozícii aspoň na zápas s Estónskom.Ako informovala agentúra DPA, Löwovi chýba až sedem hráčov. Zranení sú aj Leroy Sane z Manchestru City, Toni Kroos z Realu Madrid, Jonas Hector z 1. FC Kolín a Matthias Ginter z Borussie Mönchengladbach, ktorí s určitosťou nebudú trénerovi k dispozícii. Löw musel povolať Suata Serdara z FC Schalke 04 a Nadiema Amiriho z Bayeru Leverkusen, v pondelok dodatočne pozval aj Sebastiana Rudyho z Hoffenheimu a obrancu Robina Kocha z Freiburgu, ktorý má šancu absolvovať premiéru v reprezentačnom A-tíme.povzdychol si na utorkovej tlačovej konferencii Löw, podľa ktorého by si debut v reprezentačnom áčku mohol odbiť aj obranca Herthy Berlín Niklas Stark a prvýkrát v základnej zostave by mohol štartovať útočník Luca Waldschmidt z Freiburgu.Nemci privítajú Argentínu v stredajšom prípravnom stretnutí v Dortmunde, v nedeľu sa predstavia v súboji C-skupiny kvalifikácie EURO 2020 v Tallinne proti domácemu Estónsku. "Nationalelf" vedie tabuľku s 12 bodmi o skóre pred druhým Severným Írskom, tretie je s deviatimi bodmi Holandsko, ktoré má však zápas k dobru.