Rozruch pre kombi a paralel-novinky, Vlhová by zmeny nemala pocítiť

Na archívnej snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zürich 8. októbra (TASR) - Jesenné fórum Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) odkleplo definitívu nových formátov dvoch špecifických disciplín zjazdového lyžovania. Predovšetkým zmenené pravidlá v kombinácii a podujatia v paralelných pretekoch vyvolali rozruch a okrem rôznych názorov národných zväzov priniesli aj rôzne reakcie pretekárov na sociálnych sieťach, informujú agentúry APA a SID.Na zasadnutí vo švajčiarskom Zürichu sa prijali opatrenia, ktoré kombináciu uľahčia vyznávačom a vyznávačkám rýchlejšieho sklzu. Tí a tie sa už trochu ťažšie zvŕtajú v husto napichaných tyčiach slalomu. Na druhej strane sú pre technikov výhodnejšie odporúčania ísť prvú časť na trati super-G. Lenže kým každý organizátor môže rozhodnúť aj o zjazde, slalomová regula je záväzná a nastoľuje poradie jázd podľa výsledkov prvej časti. Takže niektorí špičkoví slalomári na základe výslednice super-G (nebodaj zjazdu) pôjdu s vyšším štartovým číslom, trebárs za prvou tridsiatkou, teda na už poškodenej trati. Doteraz sa išlo v obrátenej 30-ke po prvej časti, za ňou vzostupne.Napríklad pre fenomenálnu Američanku Mikaelu Shiffrinovú sa nič podstatné nemení. Ako elitná univerzálka ba sa v redukovanej kombinačnej konkurencii mala štandardne zmestiť do prvej päťky super-G či zjazdu. Slovenka Petra Vlhová, vicemajsterka sveta v súťaži alpskej všestrannosti by tiež podľa vlaňajšej výkonnosti v rýchlostných disciplínach nestratila príliš na výhodnosti štartovej pozícii v kombinačnom slalome. Pri predpoklade jej neustáleho zlepšovania by to naopak mohol byť pozitívny faktor. Problém nastáva pre súperky, ktoré idú kĺzavú časť súťaže na istotu asa hotujú slalom. V prípade vysokého štartového čísla to značne marí plány.Paradoxné je, že slalomári sa už v minulosti sťažovali, keď sa namiesto formátu zjazd + 2 kolá slalomu zaviedla vtedajšia superkombinácia. Dve kola hustých oblúkov však boli pre rýchlostných aktérov naozaj príliš veľký záber. Zdalo sa, že po tejto radikálnej úprave sa kombinácia už meniť nebude a skôr zanikne. Teraz však došlo k ďalšej zmene, ktorú Francúz Julien Lizeroux, slalomový vicemajster sveta z roku 2009 okamžite na sociálnej sieti ironicky pomocou početných emotikonov skritizoval: "Ďalší paradox súvisí s napojením na tému paralelných pretekov. Čoraz populárnejšie lyžiarske "vyraďovačky" boli vlani v hre o náhradu kombinácie na vrcholných podujatiach. A vo Svetovom pohári sa uvažovalo tiež o obdobnej náhrade malých glóbusov, konkrétne tie kombinačné mali prejsť na sezónne tituly v paralel slalomoch. Lenže v tejto sezóne sa paralelný slalom v mužskom kalendári SP vôbec nevyskytuje, len dva obrovské slalomy v tejto verzii. V ženskom kalendári sú dva paralelné slalomy a jeden paralelný obrák. Úplne zmizli mestské preteky, teda formát, ktorý slovenskému zjazdovému lyžovaniu priniesol dve víťazstvá v pretekoch SP - Veronika Velez-Zuzulová triumfovala na Nový rok 2013 v Mníchove a presne na deň o šesť rokov neskôr v Osle Petra Vlhová.Paralelky sa po novom tiež dočkali určitých úprav v pravidlách. Štartovať bude dvojnásobný počet, teda 32 pretekárok a v prvom kole sa bude postupovať cez dve jazdy. Od osemfinále sa pôjde už len jedna.