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19. októbra 2026
Nemčovská má najvyššiu šancu obhájiť post primátorky Trnavy, podľa bookmakerov však môže Baroš zamiešať karty
Oveľa jednoznačnejšie sú podľa kurzov rozdané karty v súboji o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Od začiatku je favoritom číslo jeden úradujúci župan Jozef Viskupič. Šance kandidátky ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Oveľa jednoznačnejšie sú podľa kurzov rozdané karty v súboji o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Od začiatku je favoritom číslo jeden úradujúci župan Jozef Viskupič.
Šance kandidátky na primátorku Trnavy Evy Nemčovskej na víťazstvo v komunálnych voľbách podľa stávkovej spoločnosti Tipsport stúpli, ale volebný súboj o kreslo primátora v Trnave sa nedá považovať za rozhodnutý. Kurz na víťazstvo trnavskej viceprimátorky Evy Nemčovskej klesol v Tipsporte z 1,8:1 na 1,45:1.
Bookmakeri jej teda prisudzujú najväčšie šance v súboji o primátorský post, ktorý po 12 rokoch opúšťa Peter Bročka. V župných voľbách zostáva jasným favoritom Jozef Viskupič, ktorého kurz klesol na 1,02:1.
Peter Bročka vedie trnavskú radnicu od roku 2014, avšak v tohtoročných komunálnych voľbách už nekandiduje. „Jeho nástupkyňou by sa mohla stať súčasná viceprimátorka Eva Nemčovská, nezávislá kandidátka podporovaná občianskym združením Za lepšiu Trnavu a Progresívnym Slovenskom. Na jej víťazstvo máme aktuálne vypísaný kurz 1,45:1, pričom ešte nedávno bol 1,8:1,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Nemčovskej podľa bookmakerov pomohla nielen Bročkova podpora, ale aj nedávne odstúpenie jednej zo súperiek. „V jej prospech sa totiž kandidatúry vzdala Ľubica Horváthová z tábora Demokratov, ktorá patrila do širšieho okruhu favoritov. Najväčším vyzývateľom Nemčovskej by mal byť Branislav Baroš, ktorého podporujú regionálne hnutie Trnava pre každého a KDH. Na jeho víťazstvo je aktuálne vypísaný kurz 2,45:1. Súboj o primátorský post tak ešte nemôžeme považovať za rozhodnutý,“ vysvetlil Pavol Boško, vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky.
Oveľa jednoznačnejšie sú podľa kurzov rozdané karty v súboji o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Od začiatku je favoritom číslo jeden úradujúci župan Jozef Viskupič. „Už pôvodne nízky kurz na Viskupiča ešte klesol z 1,08:1 na 1,02:1. Ak by mandát neobhájil, išlo by o veľké prekvapenie,“ uviedol Buček. Na druhom mieste v aktuálnej kurzovej ponuke Tipsportu je Peter Hambálek, ktorého podporujú Smer-SD, Hlas-SD, SNS a hnutie Republika.
Podľa Boška hrá Viskupičovi do karát viacero faktorov. „Úradujúci župani, primátori či starostovia majú spravidla už na začiatku kampane určitú výhodu. Viskupičovi sa navyše podarilo zjednotiť široké spektrum politických síl – od Progresívneho Slovenska, SaS, KDH a Demokratov cez hnutie Slovensko až po Maďarské fórum a OKS. Zdá sa, že mu výraznejšie neublíži ani kandidatúra Józsefa Berényiho z Maďarskej aliancie,“ dodal Pavol Boško.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia už túto sobotu, teda 24. októbra. Tipsport bol prvou stávkovou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zverejnila predikcie výsledkov regionálnych volieb vo vybraných krajských mestách a samosprávnych krajoch.
Zdroj: SITA.sk - Nemčovská má najvyššiu šancu obhájiť post primátorky Trnavy, podľa bookmakerov však môže Baroš zamiešať karty © SITA Všetky práva vyhradené.
Šance kandidátky na primátorku Trnavy Evy Nemčovskej na víťazstvo v komunálnych voľbách podľa stávkovej spoločnosti Tipsport stúpli, ale volebný súboj o kreslo primátora v Trnave sa nedá považovať za rozhodnutý. Kurz na víťazstvo trnavskej viceprimátorky Evy Nemčovskej klesol v Tipsporte z 1,8:1 na 1,45:1.
Bookmakeri jej teda prisudzujú najväčšie šance v súboji o primátorský post, ktorý po 12 rokoch opúšťa Peter Bročka. V župných voľbách zostáva jasným favoritom Jozef Viskupič, ktorého kurz klesol na 1,02:1.
Pomohlo jej odstúpenie súperky
Peter Bročka vedie trnavskú radnicu od roku 2014, avšak v tohtoročných komunálnych voľbách už nekandiduje. „Jeho nástupkyňou by sa mohla stať súčasná viceprimátorka Eva Nemčovská, nezávislá kandidátka podporovaná občianskym združením Za lepšiu Trnavu a Progresívnym Slovenskom. Na jej víťazstvo máme aktuálne vypísaný kurz 1,45:1, pričom ešte nedávno bol 1,8:1,“ uviedol manažér komunikácie a hovorca Tipsportu Róbert Buček.
Nemčovskej podľa bookmakerov pomohla nielen Bročkova podpora, ale aj nedávne odstúpenie jednej zo súperiek. „V jej prospech sa totiž kandidatúry vzdala Ľubica Horváthová z tábora Demokratov, ktorá patrila do širšieho okruhu favoritov. Najväčším vyzývateľom Nemčovskej by mal byť Branislav Baroš, ktorého podporujú regionálne hnutie Trnava pre každého a KDH. Na jeho víťazstvo je aktuálne vypísaný kurz 2,45:1. Súboj o primátorský post tak ešte nemôžeme považovať za rozhodnutý,“ vysvetlil Pavol Boško, vedúci bookmakerov Tipsportu a špecialista na politické stávky.
Viskupič favoritom číslo jeden
Oveľa jednoznačnejšie sú podľa kurzov rozdané karty v súboji o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Od začiatku je favoritom číslo jeden úradujúci župan Jozef Viskupič. „Už pôvodne nízky kurz na Viskupiča ešte klesol z 1,08:1 na 1,02:1. Ak by mandát neobhájil, išlo by o veľké prekvapenie,“ uviedol Buček. Na druhom mieste v aktuálnej kurzovej ponuke Tipsportu je Peter Hambálek, ktorého podporujú Smer-SD, Hlas-SD, SNS a hnutie Republika.
Podľa Boška hrá Viskupičovi do karát viacero faktorov. „Úradujúci župani, primátori či starostovia majú spravidla už na začiatku kampane určitú výhodu. Viskupičovi sa navyše podarilo zjednotiť široké spektrum politických síl – od Progresívneho Slovenska, SaS, KDH a Demokratov cez hnutie Slovensko až po Maďarské fórum a OKS. Zdá sa, že mu výraznejšie neublíži ani kandidatúra Józsefa Berényiho z Maďarskej aliancie,“ dodal Pavol Boško.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia už túto sobotu, teda 24. októbra. Tipsport bol prvou stávkovou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zverejnila predikcie výsledkov regionálnych volieb vo vybraných krajských mestách a samosprávnych krajoch.
Zdroj: SITA.sk - Nemčovská má najvyššiu šancu obhájiť post primátorky Trnavy, podľa bookmakerov však môže Baroš zamiešať karty © SITA Všetky práva vyhradené.
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