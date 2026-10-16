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16. októbra 2026
Kto by vyhral súboj o kreslo primátora Košíc? Rozdiely v prvej štvorke sú pomerne tesné
Tagy: kandidáti na post primátora Košíc Kandidáti na primátora Kandidáti na primátora Košíc Komunálne voľby Košický primátor Prieskum
Prieskum tiež ukázal, či zamiešala kartami aj kandidatúra menovcov Ladislav Lörinca a Ladislava Lörincza. Ak by sa voľby primátora mesta Košice konali začiatkom ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Prieskum tiež ukázal, či zamiešala kartami aj kandidatúra menovcov Ladislav Lörinca a Ladislava Lörincza.
Ak by sa voľby primátora mesta Košice konali začiatkom októbra, podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Rádio Košice by zvíťazil kandidát Ladislav Lörinc. V súboji o post primátora však podľa prieskumu zostáva viacero kandidátov v relatívne tesnom závese. Lörinc by získal 29,2 percenta hlasov. Na ďalších miestach by nasledovali Martin Mudrák (22,2 percenta), Jaroslav Polaček (21,5 percenta) a Lenka Kovačevičová (19,5 percenta).
Podpora ostatných kandidátov sa podľa prieskumu pohybuje na nízkej úrovni. Alexander Riabov by získal 5,8 percenta hlasov, Ladislav Lörincz 1,1 percenta, Miroslav Sabol 0,7 percenta, pričom podpora Alexandra Székelyho nedosiahla ani jedno percento.
„Kandidatúra menovcov Ladislav Lörinca a Ladislava Lörincza zjavne nemieša kartami v súboji o post primátora a Lörincza označila iba zanedbateľná časť elektorátu,“ skonštatoval sociológ z agentúry Ipsos Roman Pudmarčík.
Prieskum robila agentúra Ipsos pre Rádio Košice od 2. do 6. októbra na reprezentatívnej vzorke 309 respondentov s trvalým pobytom v meste Košice. Vzorka je reprezentatívna podľa veku, pohlavia, vzdelania, mestských okresov, čistého osobného príjmu a voľby do Národnej rady SR v roku 2023.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral súboj o kreslo primátora Košíc? Rozdiely v prvej štvorke sú pomerne tesné © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa voľby primátora mesta Košice konali začiatkom októbra, podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Rádio Košice by zvíťazil kandidát Ladislav Lörinc. V súboji o post primátora však podľa prieskumu zostáva viacero kandidátov v relatívne tesnom závese. Lörinc by získal 29,2 percenta hlasov. Na ďalších miestach by nasledovali Martin Mudrák (22,2 percenta), Jaroslav Polaček (21,5 percenta) a Lenka Kovačevičová (19,5 percenta).
Podpora ostatných kandidátov sa podľa prieskumu pohybuje na nízkej úrovni. Alexander Riabov by získal 5,8 percenta hlasov, Ladislav Lörincz 1,1 percenta, Miroslav Sabol 0,7 percenta, pričom podpora Alexandra Székelyho nedosiahla ani jedno percento.
„Kandidatúra menovcov Ladislav Lörinca a Ladislava Lörincza zjavne nemieša kartami v súboji o post primátora a Lörincza označila iba zanedbateľná časť elektorátu,“ skonštatoval sociológ z agentúry Ipsos Roman Pudmarčík.
Prieskum robila agentúra Ipsos pre Rádio Košice od 2. do 6. októbra na reprezentatívnej vzorke 309 respondentov s trvalým pobytom v meste Košice. Vzorka je reprezentatívna podľa veku, pohlavia, vzdelania, mestských okresov, čistého osobného príjmu a voľby do Národnej rady SR v roku 2023.
Zdroj: SITA.sk - Kto by vyhral súboj o kreslo primátora Košíc? Rozdiely v prvej štvorke sú pomerne tesné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kandidáti na post primátora Košíc Kandidáti na primátora Kandidáti na primátora Košíc Komunálne voľby Košický primátor Prieskum
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