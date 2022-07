Nemec takýto výsledok nečakal. V NHL si chce zahrať už v ďalšej sezóne a hlavný skaut „diablov“ nešetril chválou (video)

Stále tomu nemôže uveriť

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - Šimon Nemec sa stal druhým najvyššie draftovaným Slovákom do zámorskej NHL v histórii, keď jeho meno zaznelo vo štvrtok v kanadskom Montreale ako druhé v poradí. Vybral si ho klub New Jersey Devils , v ktorom už pôsobí útočník Tomáš Tatar. Osemnásťročný rodák z Liptovského Mikuláša prekonal rekordný zápis Branislava Mezeia Borisa Valábika, ktorí boli doposiaľ najvyššie draftovaní slovenskí obrancovia. Mezeia si vybral z 10. pozície klub New York Islanders v roku 1999, Valábik sa dočkal rovnakej pocty v roku 2004 od klubu Atlanta Thrashers. "Som naozaj veľmi nadšený, stále tomu nemôžem uveriť. Je to úžasný moment pre mňa, moju rodinu aj pre všetkých na Slovensku. Bol som trochu nervózny, lebo Devils majú dosť centrov a potrebujú obrancu. Je to pre mňa veľké prekvapenie, lebo každý hovoril, že budem štvrtý, piaty, šiesty alebo siedmy. Je to úžasná noc, keďže máme celkovú jednotku aj dvojku draftu. Uplynulá sezóna bola pre Slovensko naozaj dobrá, získali sme olympijský bronz aj striebro na Hlinka Gretzky Cupe a teraz sme prví dvaja na drafte," uviedol Nemec krátko po drafte, citoval ho oficiálny web "diablov".Nemec zdolal v súboji o najvyššie draftovaného obrancu v tomto roku Čecha Davida Jiříčka , ktorého si vybral zo šiestej pozície tím Columbus Blue Jackets. "Počas rozhovorov so zástupcami Devils som sa cítil veľmi dobre. Hovoril som aj s Tomášom Tatarom a ten mi povedal veľa dobrých vecí o organizácii. Toto je skvelý klub a teraz ma draftoval. Chcem hrať v Severnej Amerike, možno v AHL. Ak budem mať tú možnosť, chcem odohrať pár zápasov v NHL. Bude to náročné, lebo život je tu iný a hokej tiež, keďže sa hrá na užšom klzisku. Uvidíme, aký bude tréningový kemp," prezradil hráč HK Nitra svoje ambície do nového ročníka."Veľa o ňom vypovedá fakt, že na majstrovstvách sveta hrával v presilovkách a bol na ľade vždy, keď jeho tím potreboval streliť gól. Je náročné získať pravorukého obrancu a nám sa to podarilo. Šimon je typ moderného obrancu, ktorý dobre pracuje s pukom. Dokáže hrať dobre vo všetkých troch pásmach a rozdávať prihrávky forhendom aj bekhendom, čím uľahčuje svojim spoluhráčom prechod z obrany do útoku," povedal o Nemcovi hlavný skaut Devils Mark Dennehy.Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský extraligový rekord s 26 bodmi v 37 zápasoch základnej časti, len útočníci Marián Hossa Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.Na ZOH v Pekingu pomohol Slovensku k bronzovým medailám jednou asistenciou v siedmich zápasoch, na MS vo Fínsku zaznamenal gól a päť asistencií v ôsmich dueloch. Bol tiež najužitočnejším hráčom ostatného Hlinka Gretzky Cupu, kde ako kapitán doviedol slovenskú reprezentáciu do 18 rokov k zisku striebra 6 bodmi (1+5) v 6 súbojoch.