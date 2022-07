Slafkovský neskrýval radosť z historického draftu pre Slovensko, chcú s ním čo najskôr podpísať zmluvu (video+foto)

Prekonaný rekord Gáboríka

Slafkovský neskrýval radosť

8.7.2022 (Webnoviny.sk) - Väčšina zámorských odborníkov favorizovala kanadského centra Shanea Wrighta , ale tohtoročnou draftovou jednotkou v zámorskej NHL sa stal slovenský útočník Juraj Slafkovský . Klub Montreal Canadiens si okrem neho vybral v prvom kole aj jeho krajana Filipa Mešára z 26. pozície.Slafkovský sa stal najvyššie draftovaným Slovákom v histórii, o dve miesta prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka z roku 2000 (3. miesto, Minnesota Wild ). Slovensko má nielen prvú draftovú jednotku v histórii, ale aj dvojku v osobe obrancu Šimona Nemca New Jersey Devils )."Je to neuveriteľný moment pre mňa, moju rodinu, pre všetkých, ktorí ma podporovali a aj pre Slovensko. Niečo takéto sme potrebovali. Je to výnimočné aj preto, lebo Šimon Nemec išiel ako druhý, to som nečakal. Bol som veľmi prekvapený, keď zaznelo moje meno. Mal som stretnutia so zástupcami Montrealu, ale z nich som sa nedozvedel skoro nič. Nedokázal som odhadnúť, či si ma vyberú, ale teraz je to realita. Vedeli o mne skoro všetko, je to naozaj dobrá organizácia. Dôležité je, že vedia, čo chcú a aj ja viem, čo chcem, takže je pre mňa dobré, že si ma vybrali," povedal Slafkovský po drafte, citoval ho oficiálny web Montrealu."Z piatich miliónov Slovákov sú teraz asi štyri milióny hore a držia nám palce a to je dôležité. Sme zo Slovenska a reprezentujeme našu krajinu. Som šťastný, že sa nám toto podarilo," dodal 18-ročný Košičan o historicky najúspešnejšom drafte nováčikov do NHL pre slovenský hokej.Najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu sa stal šiestou draftovou jednotkou Canadiens, predošlé boli Doug Wickenheiser (1980), Guy Lafleur (1971), Réjean Houle (1969), Michel Plasse (1968) a Garry Monahan (1963)."Nie je veľa robustných hráčov, ktorí dokážu tak dobre korčuľovať a strieľať góly ako on. Pri analyzovaní hráčov sme prišli na to, že Juraj aj na seniorských majstrovstvách sveta chcel byť rozdielový hráč. Stále chcel mať puk na hokejke. O jeho osobnosti najviac vypovedá to, že túži byť tým hráčom, ktorý rozhoduje zápasy. Vidíte to na jeho hernom štýle aj na tom, aký je charizmatický a samostatný. Je sebavedomý, ale nie arogantný. Má presne taký prístup, aký hľadáme. Boli by sme radi, keby hral v Severnej Amerike. Keď vo zvyšku leta a v tréningovom kempe ukáže, že je pripravený hrať za Montreal, tak bude hrať za Montreal. Ak nie, tak pôjde do Lavalu. Radi by sme s ním čo najskôr podpísali zmluvu," uviedol na margo Slafkovského generálny manažér "Habs" Ken Hughes.