Nemec útočí na rekord Valábika a Mezeia. Nemyslite si, že ho na ľade prekabátite, hovorí zámorský expert

Prekoná Mezeia a Valábika?

Na ľade ho neprekabátite

Bronzový a najužitočnejší hráč

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec patrí podľa mnohých expertov medzi hlavných kandidátov na post najvyššie draftovaného obrancu do zámorskej NHL v tomto roku.Mike Morreale z oficiálneho webu profiligy ho zaradil na prvé miesto vo svojom najnovšom rebríčku najlepších bekov na júlovom drafte nováčikov v kanadskom Montreale. Aj keby 18-ročný hráč HK Nitra prehral tento súboj na diaľku s Čechom Davidom Jiříčkom, takmer s istotou vytvorí nový slovenský rekord.Doposiaľ najvyššie draftovaní slovenskí obrancovia sú Branislav Mezei Boris Valábik , ktorých mená zazneli ako desiate v poradí. Mezeia si vybral z desiatej pozície klub New York Islanders v roku 1999, Valábik sa dočkal rovnakej pocty v roku 2004 od klubu Atlanta Trashers.Celkový slovenský rekord drží stále Marián Gáborík , ktorého tím Minnesota Wild draftoval v roku 2000 z tretieho miesta. V tomto roku by ho mohol prekonať Juraj Slafkovský , ktorý súperí o post draftovej jednotky s Kanaďanom Shaneom Wrightom. Hokejový odborník Craig Button z kanadskej televízie TSN prirovnal Nemca k hviezdnemu švédskemu bekovi Johnovi Klingbergovi z tímu Dallas Stars."Šimon je rozumný pri hre s pukom, je šikovný, obratný, prefíkaný, dokáže oklamať súpera pohybom a je extrémne súťaživý. Nemyslite si, že ho budete schopní na ľade prekabátiť. Nebudete," povedal o rodákovi z Liptovského Mikuláša dlhoročný analytik a bývalý generálny manažér v NHL, citoval ho oficiálny web profiligy.Úradujúci vicemajster Slovenska skončil tretí v konečnom preddraftovom rebríčku skautov medzi hráčmi pôsobiacimi v Európe.Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský extraligový rekord s 26 bodmi v 37 zápasoch základnej časti, len útočníci Marián Hossa a Gáborík ich nazbierali viac ako juniori. Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.Na ZOH v Pekingu pomohol Slovensku k bronzovým medailám jednou asistenciou v siedmich zápasoch, na MS vo Fínsku zaznamenal gól a päť asistencií v ôsmich dueloch.Bol tiež najužitočnejším hráčom ostatného Hlinka Gretzky Cupu, kde ako kapitán doviedol slovenskú reprezentáciu do 18 rokov k zisku striebra 6 bodmi (1+5) v 6 súbojoch.