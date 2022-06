Sagan na pretekoch Okolo Švajčiarska končí, opäť sa nakazil koronavírusom

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan mal opäť pozitívny test na koronavírus. Oznámil to na svojej sociálnej sieti s tým, že nemá žiadne príznaky a cíti sa dobre. Napriek tomu však podľa pravidiel súťaže Okolo Švajčiarka, kde má za sebou odjazdenú 7. etapu, musí skončiť.Je to škoda, ale tak to je. Ďakujem za vašu podporu a budem vás informovať," napísal cyklista.