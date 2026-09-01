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01. septembra 2026
Nemec v New Jersey Devils nemohol hrať najlepší hokej, do novej sezóny má silnú motiváciu
Tagy: slovenský obranca zmena klubu
Slovenský obranca odštartuje svoju prvú sezónu v drese Calgary Flames. Šimon Nemec odštartuje novú sezónu v NHL v drese
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1.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský obranca odštartuje svoju prvú sezónu v drese Calgary Flames.
Šimon Nemec odštartuje novú sezónu v NHL v drese Calgary Flames. Hoci slovenský obranca o výmenu z klubu New Jersey Devils nepožiadal, považuje ju za pozitívnu zmenu.
„Myslím si, že som nemohol hrať svoj najlepší hokej,“ povedal Nemec v rozhovore redaktorovi The Hockey News Davidovi Alterovi o pôsobení v New Jersey.
Dôvodov môže byť viacero, ale Nemcov nízky čas na ľade a častá pozícia náhradníka svedčia o tom, že klub mal vo svojej súpiske priveľa obrancov.
„Chcel som byť obrancom číslo 1, hrať v presilovkách a tak ďalej. Ale dvaja ďalší hráči chceli to isté,“ vyjadril sa slovenský obranca o svojich už bývalých spoluhráčoch Lukovi Hughesovi a Doughiem Hamiltonovi.
Výmena sa uskutočnila po príchode nového generálneho manažéra Devils a Šimon Nemec sa tak stal súčasťou tímu Calgary Flames, v ktorom hrajú aj ďalší slovenskí hokejisti Samuel Honzek a Martin Pospíšil.
Nový tím a spoluhráči, s ktorými pôsobil aj v slovenskej reprezentácii, nie sú jedinou motiváciou, ktorú Šimon Nemec pred začiatkom novej sezóny má. Jeho cieľom je ukázať klubu, ktorý ho do NHL draftoval, že prišli o kľúčového obrancu.
„Chcem len všetkým dokázať, že New Jersey sa mýlilo,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Nemec v New Jersey Devils nemohol hrať najlepší hokej, do novej sezóny má silnú motiváciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Šimon Nemec odštartuje novú sezónu v NHL v drese Calgary Flames. Hoci slovenský obranca o výmenu z klubu New Jersey Devils nepožiadal, považuje ju za pozitívnu zmenu.
Obranca číslo jeden
„Myslím si, že som nemohol hrať svoj najlepší hokej,“ povedal Nemec v rozhovore redaktorovi The Hockey News Davidovi Alterovi o pôsobení v New Jersey.
Dôvodov môže byť viacero, ale Nemcov nízky čas na ľade a častá pozícia náhradníka svedčia o tom, že klub mal vo svojej súpiske priveľa obrancov.
„Chcel som byť obrancom číslo 1, hrať v presilovkách a tak ďalej. Ale dvaja ďalší hráči chceli to isté,“ vyjadril sa slovenský obranca o svojich už bývalých spoluhráčoch Lukovi Hughesovi a Doughiem Hamiltonovi.
Noví spoluhráči
Výmena sa uskutočnila po príchode nového generálneho manažéra Devils a Šimon Nemec sa tak stal súčasťou tímu Calgary Flames, v ktorom hrajú aj ďalší slovenskí hokejisti Samuel Honzek a Martin Pospíšil.
Nový tím a spoluhráči, s ktorými pôsobil aj v slovenskej reprezentácii, nie sú jedinou motiváciou, ktorú Šimon Nemec pred začiatkom novej sezóny má. Jeho cieľom je ukázať klubu, ktorý ho do NHL draftoval, že prišli o kľúčového obrancu.
„Chcem len všetkým dokázať, že New Jersey sa mýlilo,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Nemec v New Jersey Devils nemohol hrať najlepší hokej, do novej sezóny má silnú motiváciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: slovenský obranca zmena klubu
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