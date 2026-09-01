Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 1.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. septembra 2026

Nemec v New Jersey Devils nemohol hrať najlepší hokej, do novej sezóny má silnú motiváciu


Tagy: slovenský obranca zmena klubu

Slovenský obranca odštartuje svoju prvú sezónu v drese Calgary Flames. Šimon Nemec odštartuje novú sezónu v NHL v drese



Zdieľať
nemec 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský obranca odštartuje svoju prvú sezónu v drese Calgary Flames.


Šimon Nemec odštartuje novú sezónu v NHL v drese Calgary Flames. Hoci slovenský obranca o výmenu z klubu New Jersey Devils nepožiadal, považuje ju za pozitívnu zmenu.

Obranca číslo jeden


Myslím si, že som nemohol hrať svoj najlepší hokej,“ povedal Nemec v rozhovore redaktorovi The Hockey News Davidovi Alterovi o pôsobení v New Jersey.

Dôvodov môže byť viacero, ale Nemcov nízky čas na ľade a častá pozícia náhradníka svedčia o tom, že klub mal vo svojej súpiske priveľa obrancov.

Chcel som byť obrancom číslo 1, hrať v presilovkách a tak ďalej. Ale dvaja ďalší hráči chceli to isté,“ vyjadril sa slovenský obranca o svojich už bývalých spoluhráčoch Lukovi Hughesovi a Doughiem Hamiltonovi.

Noví spoluhráči


Výmena sa uskutočnila po príchode nového generálneho manažéra Devils a Šimon Nemec sa tak stal súčasťou tímu Calgary Flames, v ktorom hrajú aj ďalší slovenskí hokejisti Samuel Honzek a Martin Pospíšil.

Nový tím a spoluhráči, s ktorými pôsobil aj v slovenskej reprezentácii, nie sú jedinou motiváciou, ktorú Šimon Nemec pred začiatkom novej sezóny má. Jeho cieľom je ukázať klubu, ktorý ho do NHL draftoval, že prišli o kľúčového obrancu.

Chcem len všetkým dokázať, že New Jersey sa mýlilo,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - Nemec v New Jersey Devils nemohol hrať najlepší hokej, do novej sezóny má silnú motiváciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: slovenský obranca zmena klubu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pogačara úspešne operovali, ale pár dní zostane v nemocnici. Saganov rekord zatiaľ zrejme nevyrovný
<< predchádzajúci článok
Nórsko valcuje športový svet v roku 2026. Suverénne ZOH, historický hokejový bronz a štvrťfinále futbalových MS – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 