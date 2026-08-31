|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 31.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. augusta 2026
Nórsko valcuje športový svet v roku 2026. Suverénne ZOH, historický hokejový bronz a štvrťfinále futbalových MS – FOTO
Tagy: dominancia medaily MS 2026 vo futbale MS v hokeji 2026 Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Malá krajina má veľký i unikátny systém - a svet sa naň zatiaľ iba neveriacky pozerá. Čo sa to deje v Nórsku? Takúto otázku si kladie hádam celý svet. Nikto si nevie vysvetliť, ako sa tejto ...
Zdieľať
31.8.2026 (SITA.sk) - Malá krajina má veľký i unikátny systém – a svet sa naň zatiaľ iba neveriacky pozerá.
Čo sa to deje v Nórsku? Takúto otázku si kladie hádam celý svet. Nikto si nevie vysvetliť, ako sa tejto krajine nesmierne darí na najväčších športových podujatiach v roku 2026.
Severania s približne 5,5 milióna obyvateľov zažívajú rok, aký nemá obdobu. Nóri ovládli zimné olympijské hry v Taliansku, získali historickú medailu na MS hokeji a po 28 rokoch sa vrátili na futbalový svetový šampionát, kde sa nestratili a prvýkrát v histórii postúpili až do štvrťfinále.
Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine sa konali od 6. do 22. februára 2026 a Nórsko ich zakončilo na čele medailovej bilancie.
Získalo neuveriteľných 41 medailí – 18 zlatých, 12 strieborných a 11 bronzových. Nikto iný sa k nim nepriblížil. Druhé Spojené štáty americké mali o šesť zlatých cenných kovov menej a celkovo zaostali o osem.
Tradične Nórsko dominovalo najmä v bežeckom lyžovaní a biatlone, ktoré spolu priniesli 25 nórskych medailí.
Absolútnou hviezdou bol Johannes Hösflot Kläbo, ktorý získal šesť zlatých medailí zo šiestich štartov a stal sa najúspešnejším zimným olympionikom všetkých čias.
O tri mesiace neskôr však prišlo niečo, čo už nikto nečakal. Na MS v hokeji vo Švajčiarsku (15. – 31. mája) sa Nóri prebojovali až do semifinále.
Vo štvrťfinále vyradili Lotyšsko a v súboji o finále ich zastavilo až domáce Švajčiarsko, ktoré napokon padlo s Fínskom.
V zápase o bronz Nórsko zdolalo Kanadu 3:2 po predĺžení a vybojovalo historický cenný kov. Pre túto krajinu išlo o prvú medailu z MS v hokeji v histórii.
Severania nikdy nepatrili medzi tradičné hokejové veľmoci, no zdolali jeden z najúspešnejších hokejových národov sveta. Ostáva už len čakať, či tento výsledok prinesie všeobecné zlepšenie na vrcholových turnajoch pre Nórov.
Pozornosť Nórsko pútalo aj v lete. Na MS vo futbale 2026, ktoré sa konali v USA, Kanade a Mexiku, sa kvalifikovalo po prvýkrát od roku 1998.
Tím okolo Erlinga Haalanda však nebol iba do počtu. Po postupe zo skupiny zvládol aj vyraďovaciu fázu. Najväčší moment prišiel 5. júla, keď senzačne zdolal Brazíliu 2:1.
Ostrostrelec Manchestru City strelil oba góly a Nóri sa prvýkrát v histórii dostali medzi najlepších osem tímov sveta.
Ich cesta sa skončila až 11. júla, keď prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení. Štvrťfinále MS bolo najlepším výsledkom tejto krajiny v histórii futbalových MS.
Ako môže krajina s 5,5 milióna obyvateľov konkurovať najväčším športovým národom sveta? Odpoveď sa ukrýva v dlhodobej práci.
Nórsko má vybudovaný systém, ktorý spája masový šport detí, kvalitnú infraštruktúru, profesionálnych trénerov, športovú vedu a dlhodobú prácu s talentmi.
Najmladší členovia spoločnosti navyše nie sú tlačení do príliš skorej špecializácie. Šport má byť najskôr zábavou a až neskôr prichádza vrcholová príprava.
Výsledok?
ZOH 2026 - 18 zlatých a celkovo 41 medailí
MS v hokeji 2026 - historický bronz
MS vo futbale 2026 - historické štvrťfinále
Nórsko tak v roku 2026 ukazuje, že jeho úspech už dávno nie je iba o zimných športoch. Malá krajina má veľký i unikátny systém – a svet sa naň zatiaľ iba neveriacky pozerá.
Zdroj: SITA.sk - Nórsko valcuje športový svet v roku 2026. Suverénne ZOH, historický hokejový bronz a štvrťfinále futbalových MS – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Čo sa to deje v Nórsku? Takúto otázku si kladie hádam celý svet. Nikto si nevie vysvetliť, ako sa tejto krajine nesmierne darí na najväčších športových podujatiach v roku 2026.
Severania s približne 5,5 milióna obyvateľov zažívajú rok, aký nemá obdobu. Nóri ovládli zimné olympijské hry v Taliansku, získali historickú medailu na MS hokeji a po 28 rokoch sa vrátili na futbalový svetový šampionát, kde sa nestratili a prvýkrát v histórii postúpili až do štvrťfinále.
Olympijská dominancia
Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine sa konali od 6. do 22. februára 2026 a Nórsko ich zakončilo na čele medailovej bilancie.
Získalo neuveriteľných 41 medailí – 18 zlatých, 12 strieborných a 11 bronzových. Nikto iný sa k nim nepriblížil. Druhé Spojené štáty americké mali o šesť zlatých cenných kovov menej a celkovo zaostali o osem.
Tradične Nórsko dominovalo najmä v bežeckom lyžovaní a biatlone, ktoré spolu priniesli 25 nórskych medailí.
Absolútnou hviezdou bol Johannes Hösflot Kläbo, ktorý získal šesť zlatých medailí zo šiestich štartov a stal sa najúspešnejším zimným olympionikom všetkých čias.
Hokejový zázrak - prvá medaila v histórii
O tri mesiace neskôr však prišlo niečo, čo už nikto nečakal. Na MS v hokeji vo Švajčiarsku (15. – 31. mája) sa Nóri prebojovali až do semifinále.
Vo štvrťfinále vyradili Lotyšsko a v súboji o finále ich zastavilo až domáce Švajčiarsko, ktoré napokon padlo s Fínskom.
V zápase o bronz Nórsko zdolalo Kanadu 3:2 po predĺžení a vybojovalo historický cenný kov. Pre túto krajinu išlo o prvú medailu z MS v hokeji v histórii.
Severania nikdy nepatrili medzi tradičné hokejové veľmoci, no zdolali jeden z najúspešnejších hokejových národov sveta. Ostáva už len čakať, či tento výsledok prinesie všeobecné zlepšenie na vrcholových turnajoch pre Nórov.
Návrat po 28 rokoch
Pozornosť Nórsko pútalo aj v lete. Na MS vo futbale 2026, ktoré sa konali v USA, Kanade a Mexiku, sa kvalifikovalo po prvýkrát od roku 1998.
Tím okolo Erlinga Haalanda však nebol iba do počtu. Po postupe zo skupiny zvládol aj vyraďovaciu fázu. Najväčší moment prišiel 5. júla, keď senzačne zdolal Brazíliu 2:1.
Ostrostrelec Manchestru City strelil oba góly a Nóri sa prvýkrát v histórii dostali medzi najlepších osem tímov sveta.
Ich cesta sa skončila až 11. júla, keď prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení. Štvrťfinále MS bolo najlepším výsledkom tejto krajiny v histórii futbalových MS.
Tajomstvo? Nie zázraky, ale systém
Ako môže krajina s 5,5 milióna obyvateľov konkurovať najväčším športovým národom sveta? Odpoveď sa ukrýva v dlhodobej práci.
Nórsko má vybudovaný systém, ktorý spája masový šport detí, kvalitnú infraštruktúru, profesionálnych trénerov, športovú vedu a dlhodobú prácu s talentmi.
Najmladší členovia spoločnosti navyše nie sú tlačení do príliš skorej špecializácie. Šport má byť najskôr zábavou a až neskôr prichádza vrcholová príprava.
Výsledok?
ZOH 2026 - 18 zlatých a celkovo 41 medailí
MS v hokeji 2026 - historický bronz
MS vo futbale 2026 - historické štvrťfinále
Nórsko tak v roku 2026 ukazuje, že jeho úspech už dávno nie je iba o zimných športoch. Malá krajina má veľký i unikátny systém – a svet sa naň zatiaľ iba neveriacky pozerá.
Zdroj: SITA.sk - Nórsko valcuje športový svet v roku 2026. Suverénne ZOH, historický hokejový bronz a štvrťfinále futbalových MS – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: dominancia medaily MS 2026 vo futbale MS v hokeji 2026 Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
FC Liverpool angažoval do ofenzívy francúzskeho útočníka Barcolu z PSG
FC Liverpool angažoval do ofenzívy francúzskeho útočníka Barcolu z PSG