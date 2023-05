Nemec zatiaľ na MS v hokeji 2023 nepríde, smeruje do prvého tímu Devils

"Devils" sú v play-off

Čaká sa aj na Haláka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prvý duel bude proti Čechom

7.5.2023 (SITA.sk) - Obranca Šimon Nemec zatiaľ nevystuží defenzívnu formáciu slovenskej hokejovej reprezentácie pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Fínsku a Lotyšsku. Devätnásťročného rodáka z Liptovského Mikuláša ešte čakajú povinnosti v zámorí.„Klub NHL New Jersey Devils ho po vypadnutí farmárskeho tímu Utica Comets z play-off AHL povolal do prvého tímu,“ uviedol na svojom webe Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). New Jersey postúpilo do 2. kola play-off NHL, kde v sérii s Carolinou Hurricanes momentálne prehráva 0:2 na zápasy. Ďalšie dva duely sú na programe v nedeľu 7. mája o 21.30 SELČ a v noci na stredu 10. mája o 1.00 SELČ.Majstrovstvá sveta štartujú, Slováci v otváracom dueli rižskej B-skupiny vyzvú Čechov.V nominácii kanadského trénera Slovákov Craiga Ramsayho je zatiaľ 25 mien - traja brankári, ôsmi obrancovia a štrnásti útočníci. Po sobotňajšej generálke na MS proti Rakúšanom (4:3) výber SR opustili traja korčuliari - obranca Michal Beňo a útočníci Maroš Jedlička Okrem Nemca vedenie národného tímu ešte čaká na to, ako sa vyvinie situácia ohľadom potenciálneho príchodu brankára Jaroslava Haláka Na nedeľu dostali slovenskí reprezentanti voľno, zraz pred šampionátom majú v pondelok 8. mája v Bratislave. Nasledovať budú dva tréningy a v stredu predpoludním odlet do lotyšskej Rigy, v ktorej užabsolvujú súťažný duel protiV B-skupine si neskôr zmerajú sily aj s