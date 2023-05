Dvorský bude podľa experta v drafte desiatka a vyberie si ho tím St. Louis Blues

Najväčšia slovenská nádej

Jedna z hviezd šampionátu

6.5.2023 (SITA.sk) - V pondelok sa predstavitelia klubov zámorskej hokejovej NHL dozvedia, v akom poradí si budú môcť vyberať hráčov na júnovom drafte nováčikov v americkom Nashville.Expert Marco D'Amico z portálu Montreal Hockey Now pár dní pred draftovou lotériou simuloval poradie na prvých 16 miestach a predpovedal, ktorí hráči sa na nich ocitnú.Na koniec prvej desiatky zaradil slovenského útočníka Dalibora Dvorského . Sedemnásťročný Dvorský je dlhodobo najväčšia slovenská nádej v súvislosti s tohtoročným draftom do NHL a výkonmi na nedávnych majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov vo Švajčiarsku si ešte zlepšil vyhliadky.Podľa D'Amica si ho z 10. pozície vyberie klub St. Louis Blues , ktorý potrebuje hráča s jeho herným štýlom a schopnosťami. Očakáva, že by v tíme z Missouri mohol podporovať elitných centrov ako Robert Thomas a hrať vo všetkých herných situáciách."Blues sa chcú rýchlo vrátiť do hry a Dvorský je jeden z najlepšie fyzicky rozvinutých hráčov, ktorí budú v čase ich voľby ešte k dispozícii na drafte. Dvorský je vysoko hodnotený a robustný center, ktorý má čuch na góly. Na hokejovú scénu vtrhol ako 16-ročný dominantnými výkonmi na Hlinka Gretzky Cupe 2021. Zatiaľ sa rovnako nepresadil v útoku medzi mužmi vo Švédsku, ale medzi rovesníkmi dominoval. Patril medzi hviezdy na MS18 a dotlačil Slovákov na rozdiel jedného gólu od medaily svojou produktivitou a tempom. Má potenciál byť v NHL center prvých dvoch útokov," napísal odborník o Dvorskom.