Nemeček 100 dní pred štartom MS: Ruské požiadavky sú z inej planéty

Na archívnej snímke Igor Nemeček. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Polícia akcentuje bezpečnosť, IIHF kvituje

Bratislava 29. januára (TASR) - Sto dní pred štartom hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku (10.-26. mája) sú prípravy v plnom prúde. Riaditeľ Organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček vyslovil s ich doterajším priebehom spokojnosť, aj keď zimný štadión v Bratislave ešte len hlavné úpravy čakajú a takisto organizátori musia doladiť množstvo ďalších detailov.prezradil Nemeček.Plus pre organizátorov je, že majú za sebou skúsenosť z roku 2011, keď Bratislava a Košice takisto hostili hokejové MS. Aj pred ôsmimi rokmi šéfoval organizačnému výboru Nemeček.Kým tesne pred MS 2011 sa finišovalo s výstavbou zimného štadióna v Bratislave a tréningovej haly v Košiciach, tieto starosti teraz organizátorom odpadajú.potvrdil bývalý prezident SZĽH.Zo strany IIHF a Infrontu zaznievali obavy, ako bude prebiehať predaj vstupeniek na MS 2019. Pri spustení sa vyskytli technické problémy a fanúšikovia netajili sklamanie. IIHF však trápila skôr kapacita slovenských hál.Nápad umiestniť slovenský tím do Košíc vyvolal polemiku, zástupcovia IIHF a Infrontu sa však nechali slovenskou stranou presvedčiť, že ide o dobrý nápad.Zimný štadión Ondreja Nepelu čakajú ešte úpravy, ku ktorým pristúpia organizátori po tom, čo miestny Slovan dokončí klubovú sezónu v KHL. Keďže bratislavský tím s určitosťou nepostúpi do play off, budú sa môcť usporiadatelia MS chopiť roboty už po konci základnej časti.Organizátori už takisto poznajú požiadavky jednotlivých tímov ohľadne ubytovania či šatní.poznamenal Nemeček a načrtol, ako sú rozdelené šatne pre jednotlivé reprezentačné družstvá:V slovanistickej šatni na bratislavskom "zimáku" sa počas MS rozložia ruskí hokejisti.upozornil Nemeček. Výpravy sa z Košíc do Bratislavy budú pred vyraďovacou fázou presúvať železnicou. Organizátori sa so Železničnou spoločnosťou Slovensko dohodli, že z Bratislavy do Košíc a naspäť vyrazia špeciálne vlaky.Výpravy už poznajú, v ktorých konkrétnych hoteloch budú počas MS bývať.Organizátori plánujú MS ešte masívne propagovať, využijú k tomu viacero podujatí.prezradil Nemeček. O zábavu sa na šampionáte bude starať maskot Macejko. Tak ako v roku 2011 sa za maskota prezlečú špeciálni zabávači z kreatívnej firmy z Kanady.Organizovať také veľké podujatie sa nedá bez spolupráce miest.dodal.Návštevníci hokejových MS 2019 v Bratislave a Košiciach sa budú musieť pripraviť na prísne bezpečnostné opatrenia. Tie svojím rozsahom dokonca prevýšia úroveň z predchádzajúcich šampionátov. Pred vstupom do hál ale i fanzón budú musieť fanúšikovia prejsť cez prechodové rámy na detekciu kovov, rizikové priestory budú ohradené bariérami.Požiadavka na zvýšenú bezpečnosť vyšla podľa organizátorov od polície, Medzinárodná hokejová federácia (IHHF) ich iba kvitovala.povedal šéf Organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček.Nad priebeh šampionátu bude dohliadať bezpečnostná komisia.Čo sa týka fanzón, tá bratislavská nebude tentoraz v tesnej blízkosti zimného štadióna, ale takisto nepôjdu fanúšikovia ani príliš ďaleko.Okrem bezpečnostnej stránky kladú organizátori dôraz aj na dopravu počas MS.vravel Nemeček. Trnavská cesta a ani ďalšie cestné komunikácie v okolí bratislavského štadióna by nemali byť uzavreté. K určitým obmedzeniam budú musieť organizátori pristúpiť, ale ti by nemali nahlodať priepustnosť ciest.Organizačný výbor MS požiadal obe mestá, či by počas MS nemohla byť pre návštevníkov bezplatná MHD.dodal Nemeček.