Útočník Wagner by mal prestúpiť z Bayernu do čínskeho klubu Tchien-ťin

Sandro Wagner, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 29. januára (TASR) - Nemecký futbalista Sandro Wagner by mal opustiť Bayern Mníchov a prestúpiť do čínskeho klubu Tchien-ťin Teda. Uviedla to v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na nemecké médiá.Tridsaťjedenročný útočník nastúpil v tejto sezóne len v jednom zápase Ligy majstrov a v dvoch dueloch v I. bundeslige. Do Mníchova prišiel v roku 2017 z Hoffenheimu. Denník Bild uviedol, že Bayern už vtedy odmietol ponuku čínskeho klubu vo výške 5 miliónov eur. Tchien-ťin trénuje bývalý nemecký reprezentant Uli Stielike.