Nemecká armáda má 320 tankov Leopard 2, ale nie je známe koľko z nich je pripravených do boja

Doručenie tankov potrvá mesiace

Chcú ukončiť blokádu Leopardov

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nemecká armáda vlastní 320 tankov Leopard 2. Informuje o tom spravodajský portál CNN, ktorému to potvrdila hovorkyňa rezortu, no neuviedla koľko z nich by bolo pripravených do boja.Všetky sú zo sérií A5, A6 a A7, no sú v rôznom stave, stupni opravy alebo pripravenosti na nasadenie, doplnila hovorkyňa. Nemecká armáda už pritom podľa nej nevlastní staršie tanky Leopard 1 ani modely Leopard 2 zo série A4.Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall okrem toho minulý týždeň informovala, že má na sklade 139 Leopardov, no z nich len 29 tankov Leopard 2 by mohlo byť pripravených do boja na jar tohto roku.Týchto 29 tankov je pritom navyše v rámci výmeny prisľúbených iným krajinám. Zvyšok zásob by si podľa spoločnosti vyžadoval dlhší čas na prípravu.V utorok hovorca Rheinmetallu pre CNN spresnil, že zo zvyšku zásob - 88 tankov Leopard 1 - by mohlo byť niekoľko doručených asi za deväť mesiacov a zvyšok za rok.Ďalší nemecký výrobca zbraní, FFG, má v zásobe 99 Leopardov, no len staršiu sériu Leopard 1, uviedol hovorca spoločnosti pre CNN.Poľsko v utorok formálne požiadalo Nemecko o povolenie transferu tankov Leopard 2 na Ukrajinu. Nemecký minister obrany Boris Pistorius prisľúbil, že krajina sa v tejto veci rozhodne čoskoro.Nemecký parlament by mal pritom o poslaní tankov Ukrajine rokovať už v stredu, informuje CNN.O zaradenie tejto témy do programu požiadali opozičné strany Kresťanskodemokratická únia (CDU) Kresťanskosociálna únia (CSU) , ktoré tvrdia, že chcú „ukončiť blokádu Leopardov zo strany spolkovej vlády“.Ukrajina žiada o pomoc v podobe západných tankov, aby sa mohla lepšie brániť proti ruskej invázii.