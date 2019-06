Nemecká banková asociácia: Fúzie bánk v Európe sú nevyhnutnosťou

Frankfurt nad Mohanom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Cezhraničné fúzie v európskom bankovom sektore sú čím ďalej, tým viac nevyhnutnosťou, keďže pozícia finančných inštitúcií v eurozóne neustále slabne.povedal v rozhovore pre utorkové vydanie nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt šéf Asociácie nemeckých bánk (BdB). Ako dodal, bol by to pozitívny krok, európska ekonomika potrebuje totiž silné banky.Za posledných 12 mesiacov klesla trhová kapitalizácia viacerých veľkých bánk v Európe zhruba o štvrtinu. Ich americkí konkurenti sú v podstatne lepšej pozícii, čo zároveň znamená, že majú prístup aj k väčšiemu počtu transakcií.Šéf BdB odmietol, že by hrozilo ovládnutie nemeckých bánk americkými rivalmi. Pre americké banky je omnoho zaujímavejší domáci trh a akvizície v Európe by neboli lacnou záležitosťou.povedal.Diskusie o fúzii nemeckých bánk Commerzbank a Deutsche Bank sa v apríli skončili, špekulácie o prípadnej fúzii, či už v súvislosti s týmito bankami, alebo inými, však pokračujú. Dôvodom je potreba zníženia nákladov a posilnenia vplyvu.