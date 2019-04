Nemecká centrála pre turizmus predstavila akcie stého výročia Bauhausu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Počet turistov prichádzajúcich do Nemecka dosiahol už deviatykrát po sebe rekordný výsledok. Nielen o doterajších úspechoch turizmu v Nemecku, ale i o oslavách 100. výročia založenia jednej z najvýznamnejších umeleckých škôl dizajnu a architektúry Bauhaus informoval na utorňajšej výročnej tlačovej konferencii Nemeckej turistickej centrály (DZT) László Dernovics, vedúci jej zahraničného zastúpenia na Slovensku a v Rakúsku a regionálny manažér pre juhovýchodnú Európu.V Nemecku prenocovalo v roku 2018 v ubytovacích zariadeniach s minimálne desiatimi posteľami 87,7 milióna zahraničných turistov, vyplýva z údajov nemeckého štatistického úradu.Nemecko sa u Slovákov v rebríčku cieľov zahraničných destinácií umiestnilo na štvrtom mieste, pričom najpopulárnejšie bolo Bavorsko s takmer 30 percentami. Najobľúbenejšie nemecké mestá medzi Slovákmi sú Berlín, Mníchov a Frankfurt nad Mohanom. Až polovicu zahraničných ciest občanov SR do Nemecka tvoria dovolenkári.Štatistiky uvádzajú, že vlani prenocovalo v Nemecku 459.550 slovenských turistov, čo zodpovedá nárastu vo výške 5,3 percenta v porovnaní s rokom 2017.Otvárací festival projektu "100 rokov Bauhausu" sa uskutočnil v januári v Berlínskej akadémii umení. Na rok 2019 sú naplánované tri veľké výstavy a množstvo ďalších projektov. Jedným z nich je Grand Tour moderny, ktorá sprostredkuje záujemcom až sto najvýznamnejších stavieb Bauhausu v celom Nemecku. Pri príležitosti osláv vzniknú i tri nové múzeá Bauhausu v niekdajších strediskách tohto umeleckého štýlu, ktorý ovplyvnil architektúru, urbanizmus, fotografiu či tanec. Počas konferencie si zástupcovia médií a partneri DZT mohli vyskúšať i virtuálnu realitu prezentujúcu pracovňu zakladateľa Bauhausu Waltera Gropia.Bauhaus bol podľa Kláry Prešnajderovej zo Slovenského centra dizajnu (SCD) výnimočný "svojím otvoreným duchom a experimentom". Bol podľa nej žiariacou hviezdou v rámci viacerých škôl, ktoré prinášali nového ducha do umeleckej výučby, a reagovali tak na novú dobu.vysvetlila pre TASR.Slovenské centrum dizajnu otvorilo v decembri 2018 v spolupráci so Slovenskou národnou galériou v budove Historického múzea SNM výstavu Nebáť sa moderny! Je venovaná fenoménu bratislavskej Školy umeleckých remesiel (ŠUR, 1928-1939) - jednej z najmodernejších škôl v Európe na začiatku 30. rokov 20. storočia a prvej verejnej umeleckej škole na Slovensku, ako ju opisuje K. Prešnajderová. Pre ŠUR - akýsi "slovenský bauhaus" - bola podľa jej slov nesmierne dôležitá snaha o praktickú výučbu v dielňach a prepojenie dizajnu na priemysel či reklamu.Vysokú školu umeleckej tvorby Bauhaus založil v roku 1919 vo Weimare Walter Gropius. V roku 1925 sa odtiaľ Bauhaus presídlil do mesta Dessau, kde jeho žiaci a umelci pôsobili do roku 1932. Následne sa centrom stal Berlín. Po ročnom pôsobení v nemeckom hlavnom meste ho pod nátlakom nacistov zatvorili a mnohí jeho prívrženci museli emigrovať.