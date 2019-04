OĽaNO: Riešenie prepojených osôb v obstarávaní mohlo prísť skôr

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) – Riešenie účasti prepojených subjektov vo verejnom obstarávaní mohlo prísť aj skôr. Uviedlo to opozičné hnutie OĽaNO v súvislosti s návrhom zákona, ktorý pripravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Túto zmenu však víta.skonštatovala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová s tým, že sa to prejavilo na výslednej cene.Remišová opakovane predkladala novelu zákona o verejnom obstarávaní s cieľom lepšej regulácie prepojených subjektov, naposledy na poslednej schôdzi parlamentu.dodala. Zmena zákona podľa nej mohla byť prijatá už skôr.Účasť majetkovo prepojených subjektov vo verejnom obstarávaní by mala byť v zákone explicitnejšie upravená. Počíta s tým pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní. Predbežnú informáciu k právnej úprave zverejnil ÚVO na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.