Nemecká ekonomika upadla do recesie, export tovarov však vzrástol

25.5.2023 (SITA.sk) - Sezónne a kalendárne upravený nemecký hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku tohto roka podľa spresneného odhadu medzikvartálne klesol o 0,3 percenta. Vo štvrtok o tom na svojej internetovej stránke informovalV závere apríla úrad odhadoval, že hospodárstvo v prvom štvrťroku medzikvartálne stagnovalo.„Po tom, ako sa nemecký hrubý domáci produkt na konci roku 2022 dostal do negatívneho teritória, nemecká ekonomika teraz zaznamenala dva po sebe nasledujúce negatívne štvrťroky,“ uviedla šéfka Spolkového štatistického úradu Ruth Brand.Konečná spotreba nemeckých domácností počas januára až marca oproti predchádzajúcim trom mesiacom klesla o 1,2 percenta. Konečné vládne výdavky na spotrebu sa medzikvartálne tiež zreteľne zmenšili, a to o 4,9 percenta.Zahraničný obchod k vývoju ekonomiky prispel pozitívne. Export tovarov a služieb medzikvartálne celkovo vzrástol o 0,4 percenta a import sa znížil o 0,9 percenta.Medziročne sa nemecký hrubý domáci produkt v prvých troch mesiacoch tohto roka zmenšil o 0,2 percenta. Podľa kalendárne upravených údajov sa nemecké hospodárstvo v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška zmenšilo ešte výraznejšie, a to o 0,5 percenta.