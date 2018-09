Foto: Bundesbank Foto: Bundesbank

Frankfurt nad Mohanom 17. septembra ( TASR) - Nemecká ekonomika zostáva v dobrom stave aj napriek jej poklesu na začiatku súčasného 3. štvrťroka. Uviedla to v pondelok centrálna banka pri prezentácii svojej mesačnej správy.Bundesbank pripísala predchádzajúce náznaky spomalenia hospodárskeho rastuspôsobenej znížením produkcie v automobilovom sektore, ktorý sa pripravoval na nové emisné normy v Európskej únii. Tie nadobudli účinnosť od 1. septembra.Banka sa domnieva, že by sa to v podstate nemalo dotknúť hospodárskeho rastu Nemecka. Naznačujú to pozitívne domáce údaje. Po vyriešení problémov spojených s prechodom na nové normy v automobilovom sektore by sa tempo rastu najväčšej európskej ekonomiky mohlo opäť výrazne zvýšiť, predpovedá Bundesbank.Výkon nemeckej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2018 zvýšil o 0,5 % oproti prvým trom mesiacom roka, keď medzikvartálne vzrástol o 0,4 %.Pokiaľ ide o úroky pre klientov, Bundesbank skonštatovala, že komerčné banky začali prenášať na plecia zákazníkov dôsledky záporných úrokových sadzieb, ktoré Európska centrálna banka (ECB) zaviedla na ich jednodňové vklady.Zatiaľ čo ECB poskytuje bankovému sektoru nové finančné prostriedky za nulové úroky, účtuje bankám 0,4 %, ak si u nej uložia nadbytočnú likviditu.spresnila Bundesbank, podľa ktorej to už začínajú cítiť aj domácnosti.