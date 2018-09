R. Dalio: Ďalšia kríza bude ťažšia než finančná z roku 2008

Ray Dalio (vpravo) a Gary D. Cohn (vpravo) na stretnutí Svetového ekonomického fóra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. septembra (TASR) - Miliardár a zakladateľ hedžového fondu Bridgewater Ray Dalio už dlhšie predpokladá, že od roku 2019 začnú pre investorov ťažké časy. V rozhovore pre agentúru Bloomberg varoval pred budúcou recesiou v USA, ktorá by sa mohla podobať na recesiu z 30. rokov minulého storočia a znamenala by veľké nebezpečenstvo.Dalio v rozhovore porovnal aktuálne prostredie v americkej ekonomike s recesiou rokov 1930 až 1945. Navyše podľa neho finančná kríza z roku 2008 sa podobala na začiatok hospodárskej krízy v rokoch 1929 až 1932. Už táto finančná kríza nedala na výber centrálnym bankám, ktoré pumpovali do ekonomiky peniaze. Ceny aktív prudko vzrástli, pretože do obehu sa dostalo viac peňazí.Dalio predpokladá, že podobne sa bude správať americká centrálna banka (Fed) aj počas najbližšej krízy. Fed bude podľa neho nútený tlačiť peniaze, aby financoval deficit, ktorý vznikne z dôvodu nižšieho domáceho a zahraničného dopytu po štátnych dlhopisoch USA. To spôsobí prepad amerického dolára, pričom Dalio očakáva jeho oslabenie až o 30 %.Recesia, do ktorej sa potom dostanú USA, bude mať ďalekosiahle následky, predpovedá Dalio.uviedol Dalio.Dalio predpokladá, že ďalšia kríza by sa mohla začať niekedy o dva roky.