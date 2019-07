Nemecká kancelárka Angela Merkelová má 65 rokov

Na archívnej snímke Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. júla (TASR) – Stala sa prvou ženou, ktorá nastúpila do úradu spolkového kancelára. Často býva označovaná aj ako faktická líderka Európskej únie a média ju viackrát vyhlásili za najmocnejšiu ženu sveta. Nemecká kancelárka Angela Merkelová bude mať v stredu 17. júla 65 rokov.Angela Dorothea Merkelová, rodená Kasnerová, sa narodila 17. júla 1954 v Hamburgu vo vtedajšom Západnom Nemecku ako prvé dieťa evanjelického farára. Matka bola učiteľka latinčiny a angličtiny. Niekoľko týždňov po jej narodení sa rodina presťahovala do Východného Nemecka – do dediny Quitzow v Brandenbursku, kde jej otec prijal nové miesto farára.Od roku 1957 vyrastala s dvoma mladšími súrodencami, Marcusom a Irene, v mestečku Templin na severe Brandenburska. Ako sama hovorí, jej detstvo formovali kresťanské hodnoty a kozmopolitizmus jej rodiny.Vychodila základnú i strednú školu v Templine, kde v roku 1973 zmaturovala na samé jednotky. Angela Merkelová hovorí plynule po anglicky a veľmi dobre vie po rusky. Ako študentka strednej školy vyhrala olympiádu z ruského jazyka. Už na strednej škole sa rozhodla, že pôjde študovať fyziku na Univerzitu Karla Marxa v Lipsku. Ešte na vysokej škole sa v roku 1977 vydala za študenta chémie Ulricha Merkela, s ktorým sa rozišla v roku 1982. Druhý raz sa vydala v roku 1998 za univerzitného profesora chémie Joachima Sauera.Po ukončení štúdií na lipskej univerzite v roku 1978 začala pôsobiť ako vedecká pracovníčka na Inštitúte fyzikálnej chémie Akadémie vied Nemeckej demokratickej republiky (NDR) v odbore kvantová chémia. Niektoré vedecké práce dokončovala Angela Merkelová aj v Prahe, v Ústave organickej chémie a biochémie Československej akadémie vied. Tam sa totiž nachádzal počítač IBM, ktorým nebolo vybavené žiadne vedecké pracovisko v NDR.Merkelová odmietla spoluprácu s tajnou službou NDR (Stasi), ktorá jej bola ponúknutá po získaní univerzitného diplomu v roku 1978. V zložke, ktorú o nej tajná polícia viedla, je zaznamenaný jej kritický postoj voči komunistickému režimu a súhlas s činnosťou poľského opozičného odborového hnutia Solidarita.S politickou kariérou začala Angela Merkelová hneď po páde železnej opony. V decembri 1989 vstúpila do novovzniknutej strany Demokratický vzostup (Demokratischen Aufbruch). Táto strana sa v roku 1990 zlúčila s Kresťanskodemokratickou úniou (CDU) a Merkelová sa stala jej členkou. Po zjednotení Nemecka a voľbách do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa konali 2. decembra 1990, zasadla prvý raz do poslaneckých lavíc.Bol to práve kancelár Helmut Kohl, ktorý si všimol mladú východonemeckú političku a výrazne prispel k jej vzostupu do najvyšších poschodí politiky., ako zvykol Angelu Merkelovú nazývať, povolal do vlády a od januára 1991 bola ministerkou pre ženy a mládež. V ďalšej vláde Helmuta Kohla sa potom stala ministerkou ochrany životného prostredia, prírody a bezpečnosti jadrových reaktorov (1994-1998).Koncom roka 1999 prepukla v Nemecku aféra s darmi pre CDU. Vtedajší čestný predseda kresťanských demokratov Helmut Kohl oznámil, že počas svojho pôsobenia vo funkcii spolkového kancelára porušil zákon o daroch politickým stranám a v rokoch 1993-1998 získal pre CDU nezákonne financie vo výške od 1,5 milióna do dvoch miliónov mariek. Mená darcov však neprezradil s tým, že im dal slovo, že ich zachová v anonymite.Generálna tajomníčka CDU Angela Merkelová sa od Kohla odvrátila, tvrdo ho kritizovala a v otvorenom liste vyzvala členov strany, aby sa od svojho čestného predsedu dištancovali. Niekoľko mesiacov potom - v apríli 2000 - sa stala Angela Merkelová predsedníčkou CDU. Na tomto poste zotrvala až do 7. decembra 2018, keď ju vystriedala dovtedajšia generálna tajomníčka CDU Annegret Krampová-Karenbauerová.Angela Merkelová po odchode z najvyššej straníckej funkcie vyhlásila, že by chcela na poste šéfky spolkovej vlády zostať až do konca volebného obdobia v roku 2021. A tiež že po skončení funkčného obdobia sa už nebude uchádzať ani o post nemeckej kancelárky, ktorý zastáva od 22. novembra 2005. Ak by zotrvala až do roku 2021, v dĺžke vládnutia by vyrovnala doterajší rekord svojho mentora Helmuta Kohla, ktorý stál na čele nemeckej vlády 16 rokov.Angela Merkelová býva často označovaná aj ako faktická líderka Európskej únie. "" vyhlásila Merkelová, ktorú časopis Forbes viackrát vyhlásil za najmocnejšiu ženu sveta a v roku 2005 získala ocenenie Osobnosť roka časopisu Time akoV poslednom období sa objavujú obavy o zdravie Angely Merkelovej, a to v súvislosti s tým, že v priebehu oficiálnych podujatí sa počas júna uplynulého mesiaca začala tri razy mimovoľne triasť. Či má zdravotné problémy, nie je známe, pretože v Nemecku podlieha zverejňovanie takýchto informácií prísnym pravidlám. Samotná kancelárka minulý týždeň na tlačovej konferencii v Berlíne ubezpečovala verejnosť: "