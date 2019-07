Snemovňa schválila rezolúciu odsudzujúcu Trumpove rasistické výroky

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. júla (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu odsúhlasila v utorok večer rezolúciu odsudzujúcu "rasistické výroky", ktorými americký prezident Donald Trump nedávno počastoval štyri nebelošské členky tejto dolnej komory Kongresu.Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s tým, že za rezolúciou hlasovalo 235 demokratov, ku ktorým sa pridali aj štyria republikáni a jeden nezávislý člen Snemovne reprezentantov, v ktorej majú väčšinu mandátov práve demokrati. Rezolúcia tak Snemovňou prešla pomerom hlasov 240:187.Rezolúcia ostro odsudzujeHlasovaniu o nej predchádzali tri dni ostrej kritiky, ktorou demokrati častovali Trumpa pre jeho výroky na Twitteri. V nich totiž americký prezident vyzval v nedeľu nebelošské členky Snemovne reprezentantov, aby sa vrátili. Nazval ich pritom "progresívnymi" demokratkami, pochádzajúcimi z krajín, ktoré rozdávajú rady, ako by mala fungovať vláda Spojených štátov.Hoci kongresmanky priamo nemenoval, očividne narážal na malú skupinu mladých členiek Snemovne reprezentantov, ktoré zvádzajú mocenské boje s demokratickou predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou. Patria do nej Alexandria Ocasiová-Cortezová, Rashida Tlaibová, Ayanna Pressleyová a Ilhan Omarová. Tie síce pochádzajú z čiastočne prisťahovaleckých rodín, ale okrem Omarovej, ktorá je zo Somálska, sa narodili v Spojených štátoch.Všetky štyri demokratické kongersmanky vzápätí označili Trumpove výroky za rasistické a dostalo sa im podpory aj od zvyšných členov Demokratickej strany. Kongresmaniek sa v tejto veci zastala aj samotná Pelosiová.povedala.Americký prezident poprel, že by sa vyjadril rasisticky. Zároveň ešte v pondelok svoje útoky na štyri kongresmanky vystupňoval a obvinil ich, že nenávidia svoju vlasť.odkázal im tiež v príspevku na Twitteri.