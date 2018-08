Nemecká kancelárka začala cestu po zakaukazských štátoch

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 23. augusta (TASR) - Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová, ktorá začala vo štvrtok okružnú cestu po zakaukazských štátoch v Gruzínsku, potvrdila vo štvrtok na tlačovej konferencii v Tbilisi nemennosť postoja jej krajiny k otázke územnej celistvosti Gruzínska.Informovali o tom svetové tlačové agentúry.Hostka z Berlína si v gruzínskej metropole zaspomínala, že pri svojej ostatnej návšteve tu požadovala pred desiatimi rokmi stiahnutie ruských jednotiek.Podľa vlastných slov hovorila o územnej celistvosti Gruzínska aj pri nedávnom stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na nemeckej pôde. Najvyšší ruský predstaviteľ dobre pozná stanovisko Nemecka a aj moje stanovisko k územnej celistvosti Gruzínska,poznamenala.Nemecká kancelárka vyjadrila poľutovanie nad tým, že sa v gruzínsko-ruskom spore okolo separatistického Abcházska a Južného Osetska nepodarilo dosiahnuť pokrok.Angela Merkelová v prítomnosti gruzínskeho premiéra Mamuku Bachtadzeho hovorila aj o tom, že Gruzínsko by sa malo zaradiť medzi krajiny bezpečného pôvodu, čo by, ako si všimla tlačová agentúra DPA, výrazne sťažilo možnosti občanov tejto zakaukazskej republiky žiadať o azyl v Nemecku.Kancelárka konštatovala, že od liberalizácie vízového styku s krajinami EÚ Nemecko registruje významné zvýšenie počtu žiadostí gruzínskych občanov o azyl. Zároveň dodala, že vďaka ústretovosti gruzínskej vlády počet utečencov z tejto krajiny poklesol.Bachtadze ubezpečil nemeckú stranu o trvalom úsilí jeho krajiny zastaviť vysťahovalectvo.Predseda gruzínskej vlády využil aj túto príležitosť, aby potvrdil zámer jeho krajiny vstúpiť do Európskej únie i Severoatlantickej aliancie.zdôraznil. V Tbilisi však môžu, ako potvrdila Angela Merkelová, rátať s podporou Berlína.V piatok očakávajú Angelu Merkelovú v Arménsku a v sobotu v Azerbajdžane.