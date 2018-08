USA znížia svoj príspevok do rozpočtu OSN

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 23. augusta (TASR) - Spojené štáty znížia svoj príspevok do rozpočtu Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR). Vo štvrtok to v Ženeve podľa tlačovej agentúry AP oznámil poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa pre národnú bezpečnosť John Bolton.Týmto krokom by OHCHR stratil jedného zo svojich najväčších finančných sponzorov. Spojené štáty sú pre OSN najväčším individuálnym darcom, ich finančný príspevok tvorí zhruba 22 percent rozpočtu tejto organizácie.V rozhovore pre AP Bolton uviedol, že americkí predstavitelia vypočítajú, koľko z ročného rozpočtu USA smeruje na financovanie OHCHR a Rady OSN pre ľudské práva, v ktorej má zastúpenie 47 členských krajín, a zníži svoje výdavky.Súčasný vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn odovzdá mandát svojej nástupkyni, bývalej prezidentke Čile Michelle Bacheletovej, 31. augusta.