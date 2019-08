Nemecká ministerka pricestovala na prvú zahraničnú cestu do Jordánska

Annegret Krampová-Karrenbauerová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 19. augusta (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová sa bude usilovať o predĺženie mandátu nemeckej misie v Jordánsku. Šéfka nemeckej obrany to povedala počas návštevy Jordánska, ktorá je jej prvou zahraničnou cestou od nástupu do funkcie, píše agentúra DPA.Nemecko má záujem na zabezpečení stability a zaistení, aby tamojšie nedávne úspechy proti militantom napríklad z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) "boli udržateľným a trvalým prínosom k bezpečnosti v regióne, ako aj k ochrane pred terorizmom v Európe a Nemecku," povedala Krampová-Karrenbauerová po prílete do Ammánu.Nemecká ministerka obrany je na Blízkom východe, aby sa zasadila o predĺženie mandátu vojakov v krajine, ktorého platnosť sa skončí 31. októbra. Nemecká vládna koalícia zatiaľ nemá zhodu na tom, či predĺženie misie povolí.Nemeckí vojaci podporujú Jordánsko v boji proti teroristickým milíciám IS v Sýrii a Iraku a v samotnom Iraku sa podieľajú aj na výcviku vojenských a bezpečnostných síl.Krampová-Karrenbauerová má na programe stretnutie s jordánskym kráľom Abdalláhom II., ktorého krajina sa považuje za relatívnu kotvu stability v tamojšom nepokojnom regióne.Na leteckej základni Azrak východne od Ammánu pôsobí približne 290 nemeckých vojakov. Táto základňa slúži ako riadiace stredisko Nemecka pre jeho operácie v regióne.