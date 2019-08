Prieskum: Merkelovej koalícia splnila 61 percent z volebných sľubov

Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. augusta (TASR) - Nemecká vládnuca koalícia kancelárky Angely Merkelovej zložená z Únie CDU/CSU a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) počas svojich takmer prvých dvoch rokov vlády splnila 61 percent svojich sľubov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu Allensbach zverejneného v pondelok, ktorý dali vypracovať nadácia Bertelsmann Stiftung a Berlínske stredisko sociálneho výskumu (WZB), píše agentúra DPA.Tomu, že koalícia dodržala väčšinu sľubov spred začiatku jej vládnuceho obdobia, verí avšak len jeden z desiatich Nemcov.Viac než dve tretiny (79 percent) opýtaných sú presvedčení, že takmer nijaký z vládnych prísľubov alebo menej než polovica z nich bolo aj implementovaných.Merkelová spolu s ďalšími vedúcimi členmi koalície sa stretli v nedeľu, aby vypracovali plány na zvyšné obdobie vo funkcii. Okrem iného sa dohodli na znížení finančnej záťaže pre ľudí bývajúcich v prenajatých bytoch. Ďalšími prioritami pre druhú polovicu funkčného obdobia sú európske riešenie migračnej krízy a urýchlenie aktivít v boji proti klimatickej zmene.Popularita vládnucej koalície, najmä strany SPD, sa od prevzatia moci znižuje, ako napísala DPA. Ak by sa parlamentné voľby v Nemecku konali dnes, najväčším dvom politickým stranám by sa pravdepodobne nepodarilo získať väčšinu. Merkelová uviedla, že v ďalších voľbách už na post kancelárky kandidovať nebude.Štúdia sa týkala 296 "skutočných sľubov" zapísaných v koaličnej dohode medzi Merkelovej Úniou CDU/CSU a jej koaličným partnerom SPD, ktoré mohli byť reálne presadené do praxe.Prieskum sa konal v období od 1. do 12. júna 2019.