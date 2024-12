Nemecká polícia identifikovala obete útoku z Magdeburgu. Na vianočných trhoch zomreli štyri ženy a dieťa

22.12.2024 (SITA.sk) - Polícia v Magdeburgu, kde sa v piatok večer odohral útok na miestne vianočné trhy, uviedla, že obeťami sú štyri ženy vo veku od 45 do 75 rokov, ako aj 9-ročný chlapec. Podľa úradov je zranených približne 200 ľudí, z toho 41 sa nachádza vo vážnom stave. Zraneným poskytujú pomoc vo viacerých nemocniciach v Magdeburgu.Podľa nemeckých orgánov je podozrivým 50-ročný saudskoarabský lekár, ktorý žije v Nemecku od roku 2006. Podozrivého predviedli v sobotu večer pred sudcu, ktorý za zatvorenými dverami nariadil, aby bol ponechaný vo väzbe až do prípadného obvinenia.Polícia verejne neidentifikovala podozrivého, no viaceré nemecké spravodajské agentúry ho identifikovali ako Taleba A., pričom jeho priezvisko zatajili v súlade so zákonmi o ochrane súkromia a uviedli, že bol špecialista na psychiatriu a psychoterapiu.Podozrivý, ktorý sa opísal ako bývalý moslim, bol podľa všetkého aktívnym používateľom platformy X, pričom denne zdieľal desiatky tweetov a retweetov zameraných na protiislamské témy, kritizoval náboženstvo a blahoželal moslimom, ktorí opustili svoju vieru. Obvinil tiež nemecké úrady, že neurobili dosť v boji proti tomu, čo nazýval „islamizáciou Európy“.