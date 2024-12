Branislav vnikol do dvora rodinného domu v Malackách, taký odpor však asi nečakal. Majiteľ ho postrelil

22.12.2024 (SITA.sk) - Policajti obvinili z trestného činu porušovania domovej slobody 41-ročného Branislava M., ktorý v piatok 20. decembra vnikol do dvora rodinného domu na ulici Martina Benku v Malackách.Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimunková, majiteľ pozemku však po dotyčnom strieľal zo svojej legálne držanej zbrane, Branislav sa dal preto na útek.„Po tejto udalosti boli na miesto na základe oznámenia na linke 158 vyslaní policajti. Tí ihneď začali s dôkladným prepátraním okolia. Po pár hodinách muža so strelným poranením nohy našli," uviedla Šimunková s tým, že Branislava následne ošetrili v nemocnici.„V prípade spôsobenia zranenia streľbou, poverený príslušník začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu. Jeho predmetom bude okrem iného aj posudzovanie použitia zbrane v súlade so zákonmi," doplnila Šimunková.