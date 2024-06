Nemecká polícia postrelila v Hamburgu muža so sekerou (video+foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.6.2024 (SITA.sk) - Policajti v nemeckom Hamburgu v nedeľu postrelili muža, ktorý ich ohrozoval sekerou a zápalnou fľašou. Stalo sa tak po tom, čo odmietol nástroj položiť, pričom ho zasiahli do nohy. Informuje o tom tlačová agentúra dpa. Nemecké médiá zverejnili zábery osoby, ktorá leží na ulici obklopená záchranármi a policajtmi.Incident sa odohral v časti mesta St. Pauli len niekoľko hodín predtým, ako sa v Hamburgu odohrá futbalový zápas medzi Holandskom a Poľskom v rámci Majstrovstiev Európy. Podľa polície však nič nenaznačuje, že súvisí so zápasom.Nemecká polícia je počas Majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré sa začali v piatok a budú trvať až do 14. júla, vo vysokej pohotovosti pre možné násilie fanúšikov a teroristické útoky.V piatok policajti zastrelili vo východnom Nemecku Afganca, ktorý zabil svojho krajana a zranil troch ďalších ľudí, ktorí sa pozerali na vysielanie zápasu medzi Nemeckom a Škótskom. Nemecká polícia v nedeľu uviedla, že motív útoku stále nie je známy.