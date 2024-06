Inštitút využívania paragrafu 363 generálnym prokurátorom je podľa Remetu plne opodstatnený

16.6.2024 (SITA.sk) - Inštitút paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý generálnemu prokurátorovi umožňuje rušenie právoplatných rozhodnutí policajtov a prokurátorov v prípravnom konaní, je plne opodstatnený, keďže generálny prokurátor je v podstate zodpovedný za celý chod rezortu prokuratúry.V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta s tým, že generálny prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní. Ak má teda za niečo zodpovednosť, nemôže podľa Remetu ponechať nezákonné rozhodnutia v prípravnom konaní nedotknuté.„Ak má generálny prokurátor zodpovedať za chod jednotlivých orgánov a zákonnosť ich rozhodnutí a postupu, musí mať oprávnenie prípadné nezákonné rozhodnutia alebo rozhodnutia, ktoré boli prijaté na základe nezákonného procesu zrušiť. To znamená, myslím si, že je to vhodný inštitút, ktorým generálny prokurátor z tzv. krátkej cesty vie zvrátiť nezákonné rozhodnutie policajta alebo prokurátora ešte predtým, než by bola dajme tomu podaná obžaloba alebo vec by sa dostala dokonania pred súdom," vysvetlil Remeta.