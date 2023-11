Nemecká polícia zatkla dvoch mužov obvinených z prevádzačstva. V extrémnych horúčavách prepravili viac ako 200 migrantov

Prevážali ich v nevhodných podmienkach

Jedna z hlavných destinácií

23.11.2023 (SITA.sk) - Nemecká polícia zatkla vo štvrtok dvoch mužov v rámci operácie zameranej proti organizovanému prevádzaniu migrantov. Zhruba 260 policajtov sa zúčastnilo na raziách v ôsmich nehnuteľnostiach v spolkovej krajine Dolné Sasko a v ďalších šiestich v Berlíne. Podozriví muži sú obvinení z prevedenia viac ako 200 migrantov, väčšinou Sýrčanov, do Európskej únie , informovala tlačová agentúra dpa.Jeden z podozrivých je 23-ročný muž z Berlína, ktorého zatkli v Garbsene pri Hannoveri. Ďalšieho, 40-ročného muža, vzali do väzby v Lehrte pri Hannoveri na základe rakúskeho zatykača.Podľa bezpečnostných predstaviteľov bol súčasťou skupiny prevádzačov, väčšinou Iračanov, ktorá údajne v období od augusta 2022 do júna 2023 priviedla do Európskej únie najmenej 208 migrantov.Muži sú podozriví z toho, že migrantov prevážali v extrémnych horúčavách a „nevhodných vozidlách“ a neposkytli cestujúcim odpočinok ani jedlo, uviedla dpa. Údajne si pýtali 4 000 až 5 000 eur za osobu. Ich prevádzačská trasa viedla cez Maďarsko, Rakúsko, Česko a napokon Nemecko.Nemecko je jednou z hlavných destinácií migrantov, ktorí prichádzajú do Európy. Tamojšie centrá sa však zapĺňajú a vláda čelí rastúcemu tlaku, aby migráciu obmedzila a urýchlila deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl. Nemecko tiež začalo robiť kontroly na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom, aby udržalo migráciu na uzde.