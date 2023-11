Ukrajina môže začať pôsobiť v inštitúciách EÚ ešte pred jej vstupom

23.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajinskí poslanci a zástupcovia ministerstiev sa budú môcť zapojiť do práce Európskeho parlamentu Európskej komisie ešte pred oficiálnym vstupom Ukrajiny do Európskej únie EÚ ). Ako referuje web Ukrajinská pravda, Povedala to podpredsedníčka ukrajinskej vlády pre európsku integráciu Oľha Stefanišynová "Bude to veľmi užitočné pre našich poslancov. Ide o pochopenie rozhodnutí, ktoré by mal parlament robiť. Chápanie pojmu 'kompromis' cez prizmu toho, že nejde o 'vzdanie sa svojich záujmov', ale 'nájdenie prijateľného riešenia'. A do Európskej komisie pošleme aj zástupcov ministerstiev,“ povedala Stefanišynová.Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola 25. októbra navrhla, aby poslanci z Ukrajiny a Moldavska pôsobili v Európskom parlamente ako pozorovatelia ešte pred vstupom týchto krajín do Európskej únie. Podľa Stefanišynovej zapojenie ukrajinských poslancov a zástupcov ministerstiev do práce európskych inštitúcií Ukrajine umožní „správne pochopiť a implementovať rozhodnutia EÚ“.