Nemecká vláda by mala vybrať na daniach v najbližších rokoch značne viac než sa prognózovalo

Vybrať by mali viac o 35 miliárd

Slobodní odmietajú zvyšovanie daní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Objem daní, ktoré nemecká vláda vyberie v najbližších rokoch, by mal byť podstatne vyšší, ako sa pôvodne prognózovalo. Najväčšia európska ekonomika sa totiž zotavuje z pandémie koronavírusu.Údaje zverejnené vo štvrtok by mohli pomôcť prichádzajúcej vláde, keďže strany rokujúce o jej zostavení sa zaoberajú otázkami, ako financovať plány možnej koalície pod vedením sociálneho demokrata Olafa Scholza.Podľa aktualizovaného odhadu daňových expertov od tohto roku do roku 2025 by výber daní mal byť v priemere o viac ako 35 miliárd eur ročne vyšší, ako naznačovala predikcia v máji.V tomto roku experti očakávajú celkový výber daní v sume 812 miliárd eur, pričom pred šiestimi mesiacmi predpokladali, že bude v objeme 773,5 miliardy eur.Scholz sa snaží zostaviť vládu so stranou Zelení a Slobodnými demokratmi po tom, ako jeho Sociálnodemokratická strana Nemecka získala v septembrových voľbách najviac hlasov.Jedným z hlavných problémov je to, ako financovať plány boja proti zmene klímy a modernizovať nemeckú infraštruktúru.Na naliehanie Slobodných demokratov sa totiž potenciálni vládni partneri chystajú zaobísť bez zvýšenia daní alebo voľnejších pravidiel v oblasti verejného dlhu.